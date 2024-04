Olimpiadi, premi in denaro per le medaglie d’oro: svolta storica

di Rita Milione

La Federazione internazionale dell’atletica leggera, World Athletics, ha deciso di stanziare premi in denaro per tutti i vincitori delle medaglie d’oro dei prossimi Giochi Olimpici in programma dal 26 luglio all’11 agosto a Parigi.

L’atletica diventerà il primo sport a introdurre la possibilità di guadagnare soldi concreti alle Olimpiadi. Sarà stanziato un montepremi di 2.4 milioni di dollari, ovvero 2.2 milioni di euro per le medaglie d’oro previste nei 48 eventi del programma di atletica leggera per le Olimpiadi di Parigi di quest’anno. Ogni primo posto varrà 50mila dollari per i vincitori, ovvero poco più di 45mila euro. Le staffette in particolare divideranno il premio tra tutti i componenti. Prima di ricevere i premi i campioni dovranno superare le “consuete procedure antidoping”.

Olimpiadi Parigi 2024

I Giochi della XXXIII Olimpiade si terranno a Parigi, in Francia, dal 26 luglio all’11 agosto 2024, a 100 anni esatti dall’ultima volta che la città ha ospitato l’evento. L’assegnazione dell’evento è stata ufficializzata il 13 settembre 2017 durante la 131ª Sessione del CIO svoltasi a Lima, Perù. Parigi diventerà la seconda città, dopo Londra (1908, 1948 e 2012), a ospitare per tre volte i Giochi olimpici estivi, dopo le edizioni del 1900 e 1924.