Cava de’ Tirreni, fuga di gas in via Vittorio Veneto: evacuati i residenti

di Marisa Fava

Momenti di tensione nei pressi della villa comunale Schwerte: traffico paralizzato e disagi in città

Mattinata di disagi a Cava de’ Tirreni, dove una improvvisa fuga di gas ha reso necessario un intervento urgente in via Vittorio Veneto, nei pressi della villa comunale Schwerte.

L’episodio ha provocato forti ripercussioni sulla circolazione cittadina, con traffico rallentato e lunghe code in diverse zone urbane.

Fuga di gas a Cava: evacuazione e strada chiusa

Per motivi di sicurezza, le autorità hanno disposto la chiusura della strada e delle arterie limitrofe, oltre alla temporanea evacuazione dei residenti dell’area interessata.

L’intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza la zona e consentire le operazioni tecniche di verifica e ripristino.

Traffico in tilt e disagi

La situazione ha generato pesanti disagi alla viabilità, con numerosi automobilisti rimasti bloccati nel traffico e rallentamenti diffusi in città.

Le criticità hanno riguardato in particolare le principali direttrici urbane, già congestionate nelle ore di punta.

Le polemiche sulla comunicazione

Se da un lato l’intervento è stato inevitabile, trattandosi di una situazione improvvisa, dall’altro non sono mancate le critiche da parte dei cittadini.

In molti hanno segnalato la mancanza di informazioni tempestive sulla viabilità alternativa, sottolineando come aggiornamenti più rapidi attraverso i canali istituzionali avrebbero potuto ridurre i disagi.