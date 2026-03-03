Al Teatro Arbostella De Filippo e Curcio: in scena “La fortuna con la EFFE maiuscola”

di Marisa Fava

Il Teatro Arbostella “Gino Esposito” entra nel vivo della XVIII Stagione Comica con l’ottavo appuntamento in cartellone: per tre weekend di marzo, sul palco di Viale Verdi arriva la compagnia Zerottantuno Arte e Cultura con “La fortuna con la EFFE maiuscola”, tragicommedia firmata da Eduardo De Filippo e Armando Curcio.

Una commedia tra risate e umanità nella Napoli del dopoguerra

Lo spettacolo, diretto da F.P. porta in scena una delle opere più amate della tradizione teatrale napoletana del Novecento, ambientata in una Napoli del dopoguerra segnata dalla povertà e dalla necessità di arrangiarsi. Al centro della storia c’è G.R., uomo comune che prova ogni giorno a mantenere un equilibrio fragile tra sopravvivenza, dignità e responsabilità familiari.

Tra equivoci, battute e situazioni esilaranti, una notizia inattesa – l’annuncio di una ricca eredità, una “fortuna con la F maiuscola” – finisce per rimescolare le carte, scatenando una serie di colpi di scena. La vicenda diventa così occasione per riflettere su desideri, illusioni e sulle dinamiche che regolano i rapporti in famiglia e nella società.

Date, orari e biglietti

Date spettacoli: 7, 8, 14, 15, 21, 22 marzo 2026

Orari: sabato ore 21.00 – domenica ore 19.30

Biglietti: Intero €15 – Ridotto (over 65) €13

Info e prenotazioni: 347 1869810 – 328 2664758

Un appuntamento che arricchisce la stagione teatrale cittadina e conferma il Teatro Arbostella come spazio di incontro e condivisione culturale per pubblici di tutte le età.