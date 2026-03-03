Salerno, lite in strada a Sant’Eustachio: anziano ferito alla testa lascia l’ospedale
Trasportato al Ruggi dopo l’aggressione, si sarebbe allontanato prima di completare gli accertamenti. Indagini in corso
Momenti di forte tensione nella mattinata di lunedì 2 marzo nel quartiere Sant’Eustachio, nella zona orientale di Salerno, dove una lite in strada si è conclusa con il ferimento di un anziano. L’uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi” per le cure del caso. Tuttavia, secondo quanto emerso, si sarebbe allontanato dalla struttura sanitaria
prima di completare gli accertamenti medici. Le ragioni del gesto restano da chiarire.
La ricostruzione dei fatti
Stando a una prima ricostruzione degli agenti della sezione Volanti della Questura,
un giovane del posto avrebbe dato in escandescenza, creando disagi ai passanti e
danneggiando alcune auto in sosta.
L’anziano residente sarebbe intervenuto nel tentativo di riportare la calma o
contenere la situazione. Tra i due sarebbe nata una colluttazione degenerata in
violenza.
Nel corso dello scontro, il giovane avrebbe colpito l’uomo alla testa con una
bottiglia di vetro. Le urla hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti,
che hanno prestato i primi soccorsi e allertato le forze dell’ordine.
Sul posto sono intervenuti polizia e sanitari. Sono in corso accertamenti per
ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.
