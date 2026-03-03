Pagani, nel mirino due farmacie: doppio colpo nel weekend

Tornano a preoccupare i furti nell’Agro nocerino sarnese. Nel fine settimana, a Pagani , ignoti avrebbero preso di mira due farmacie, una in via Tramontano e l’altra in

Il tentativo sulla cassa e la fuga

A rendere vano l’assalto sarebbe stata la presenza della cassa continua, un sistema di gestione del contante che impedisce prelievi non autorizzati. A complicare ulteriormente la situazione, l’attivazione quasi immediata del sistema d’allarme collegato alle forze dell’ordine: in entrambi i casi i ladri sarebbero stati costretti ad allontanarsi. Sui due episodi sono in corso accertamenti dei carabinieri per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica.