3 Marzo 2026 - 11:08
Pagani, nel mirino due farmacie: doppio colpo nel weekend
Rubati alcuni prodotti ma niente denaro: la cassa continua e l’allarme avrebbero mandato a vuoto il raid. Indagini dei carabinieri
Tornano a preoccupare i furti nell’Agro nocerino sarnese. Nel fine settimana, a Pagani , ignoti avrebbero preso di mira due farmacie, una in via Tramontano e l’altra in
Il bottino, però, sarebbe stato limitato: asportati soltanto alcuni prodotti, senza riuscire a
impossessarsi del denaro.
Il tentativo sulla cassa e la fuga
A rendere vano l’assalto sarebbe stata la presenza della cassa continua, un sistema di gestione del contante che impedisce prelievi non autorizzati. A complicare ulteriormente la situazione, l’attivazione quasi immediata del sistema d’allarme collegato alle forze dell’ordine: in entrambi i casi i ladri sarebbero stati costretti ad allontanarsi. Sui due episodi sono in corso accertamenti dei carabinieri per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica.
