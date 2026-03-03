3 Marzo 2026 - 10:49
Pompei, anteprima stampa del nuovo allestimento su calchi e reperti organici
Appuntamento mercoledì 11 marzo 2026 (ore 12) alla Palestra Grande: info su accesso, accrediti e navetta da Roma
Il Parco Archeologico di Pompei annuncia l’inaugurazione con anteprima dedicata alla stampa del nuovo allestimento permanente che valorizza i calchi e i reperti organici provenienti dal sito.
Data, orario e luogo
- Quando: mercoledì 11 marzo 2026, ore 12:00
- Dove: Palestra Grande (Parco Archeologico di Pompei)
Interventi
- A.G., Ministro della Cultura
- G.Z., Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei
Accesso
L’ingresso previsto per l’evento è dal varco di Piazza Anfiteatro.
Accrediti stampa
Per partecipare è richiesta la domanda di accredito via email:
[email protected].
Navetta da Roma (andata e ritorno)
Per i giornalisti interessati è disponibile un servizio navetta A/R da Roma.
Le prenotazioni vanno inviate entro lunedì 9 marzo allo stesso indirizzo.
