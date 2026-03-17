Donazione di beni essenziali agli istituti scolastici: gesto concreto per il territorio

di Marisa Fava

Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico e concreto, per sostenere il territorio e i suoi luoghi di formazione. Nella giornata di oggi l’associazione The Club 84zero84 e l’associazione Open Polis hanno voluto compiere un gesto concreto per il territorio. donando beni essenziali, tra cui carta igienica e rotoloni di carta, agli istituti “Don Alfonso De Caro” e “Rubino Nicodemi”.

L’iniziativa rappresenta un segnale di attenzione verso la scuola, intesa non solo come luogo di istruzione, ma anche come spazio di crescita personale, di esperienze condivise e di costruzione di valori che accompagnano intere generazioni.

Un segno di vicinanza alla comunità scolastica

La donazione punta a ribadire l’importanza di prendersi cura degli spazi che ogni giorno accolgono studenti e studentesse, luoghi che continuano a essere un punto di riferimento per il presente e per il futuro della comunità.

Un’azione concreta che sottolinea come il cambiamento possa passare anche da piccoli gesti, capaci però di incidere in modo reale sulla quotidianità e sul senso di appartenenza al territorio.

La scuola come punto di partenza

Partire dalla scuola significa investire nella comunità, nei giovani e nelle relazioni che si costruiscono tra le aule, i corridoi e gli spazi condivisi. È da questi contesti che si alimenta il legame con il territorio e si rafforza l’idea di una responsabilità collettiva verso i beni comuni.

Un’iniziativa che richiama il valore della collaborazione e della partecipazione, nella convinzione che anche i gesti più semplici possano contribuire a costruire qualcosa di importante, un passo alla volta.

Per maggiori informazioni sul sistema scolastico italiano è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione.