Salerno, ok ai lavori da un milione di euro per sistemare piazza Cavour

di Marisa Fava

Via libera ai lavori per la riqualificazione di piazza Cavour nel cuore di Salerno. È stato infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione esecutiva necessario per avviare il percorso che porterà al completamento della sistemazione dell’area affacciata sul lungomare cittadino.

L’intervento punta a porre rimedio alla situazione che si è creata negli ultimi anni dopo il fallimento del progetto relativo alla realizzazione dei box interrati, che aveva lasciato la piazza in condizioni di forte degrado nel pieno centro cittadino.

La delibera è stata varata dal commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, e approva il progetto preliminare redatto dalla responsabile unica del procedimento Angela Magliacane.

Il documento rappresenta il primo passaggio tecnico prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, fase nella quale verranno definiti nel dettaglio gli interventi previsti e i relativi costi per il restyling dell’area.

Per l’operazione di recupero e riqualificazione di piazza Cavour è attualmente disponibile una somma di un milione di euro, risorse che arrivano dal pacchetto di fondi europei Prius destinati alla rigenerazione urbana.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di restituire decoro e funzionalità a uno degli spazi più centrali e simbolici del lungomare di Salerno, migliorando la fruibilità dell’area per cittadini e turisti.