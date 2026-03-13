Nel Cilento parte “CI SEI – Esperienze d’Impresa” per giovani e autoimprenditorialità

di Marisa Fava

Prenderanno il via lunedì 16 marzo le attività del progetto “CI SEI – Cilento Interno/Salerno – Esperienze d’Impresa”, iniziativa rivolta ai giovani interessati a conoscere le opportunità legate alla creazione di nuove imprese e alla valorizzazione delle vocazioni economiche del territorio.

Il progetto rientra nell’Avviso pubblico “Giovani e Impresa – II Edizione” promosso da ANCI e co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di diffondere la cultura d’impresa tra i giovani.

L’iniziativa vede il Comune di Salerno come ente capofila e coinvolge i Comuni di Vallo della Lucania, Castelnuovo Cilento e Roccadaspide, insieme ad Ambiti Territoriali Sociali, Centri per l’Impiego e altri soggetti del territorio.

Nel Cilento le attività sono realizzate da Sistema Cilento – Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento S.C.p.A., che coordina gli hub territoriali dedicati ai giovani nei comuni di:

Vallo della Lucania – Palazzo della Cultura

– Palazzo della Cultura Castelnuovo Cilento – Piazza F. Sapio

– Piazza F. Sapio Roccadaspide – Piazza Crescetella

Il percorso prevede 10 moduli articolati in quattro fasi, con incontri con professionisti, attività laboratoriali e accompagnamento allo sviluppo di idee imprenditoriali.

“Il progetto rappresenta un’opportunità importante per i giovani del territorio e per il futuro del Cilento. Attraverso questi hub vogliamo creare luoghi di incontro e orientamento dove i ragazzi possano conoscere le opportunità presenti e immaginare nuovi percorsi professionali e imprenditoriali”, ha dichiarato Marco Sansone, presidente di Sistema Cilento S.C.p.A.

Anche Daniele D’Amato, coordinatore del programma Cilento KIBS, ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di accompagnare i giovani in un percorso strutturato, dalle idee fino alla costruzione di possibili iniziative d’impresa.

La partecipazione è totalmente gratuita. Per aderire è necessario compilare il modulo di iscrizione online.

Link per iscriversi:

https://forms.gle/sY7fofvWWFwDeYjD8