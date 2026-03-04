Voucher sport per giovani svantaggiati: avviso in scadenza
Le associazioni sportive dilettantistiche possono aderire entro il 5 marzo al progetto finanziato dal Fondo Politiche Giovanili 2023.
SALERNO – Scade domani il termine per l’adesione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) al progetto “Acquisto di attrezzature sportive ed erogazione di voucher a favore di giovani svantaggiati e/o in situazioni di fragilità socioeconomica”.
L’iniziativa è finanziata nell’ambito del Fondo Politiche Giovanili 2023 – Bando ANCI e punta a favorire l’accesso allo sport per i ragazzi che vivono condizioni di difficoltà economica o sociale.
Costituzione di un elenco di associazioni sportive
L’Avviso pubblico è finalizzato alla creazione di un elenco di Associazioni Sportive Dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi sul territorio comunale e che si rendono disponibili ad accogliere i beneficiari dei voucher per lo svolgimento delle attività sportive.
I giovani che potranno usufruire del sostegno economico saranno individuati successivamente attraverso un separato Avviso pubblico.
Come partecipare
Le ASD del Comune di Salerno in possesso dei requisiti previsti dal bando possono presentare la propria candidatura esclusivamente tramite procedura telematica.
La domanda dovrà essere inviata entro le ore 12 del 5 marzo 2026. Tutte le informazioni e i dettagli per partecipare sono disponibili nell’Avviso pubblico pubblicato dal Comune.
