Furto in abitazione nel centro di Sala Consilina

di Marisa Fava

SALA CONSILINA – Furto in pieno centro nella serata di ieri a Sala Consilina. I ladri hanno preso di mira un’abitazione situata in via Matteotti, una delle strade principali della città, riuscendo a portare via gioielli e denaro contante.

L’accesso all’appartamento dal balcone

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i malviventi avrebbero utilizzato una scala per raggiungere il balcone dell’abitazione e introdursi all’interno della casa. Una volta entrati, avrebbero rovistato nelle stanze portando via oggetti di valore e contanti.

Il furto sarebbe stato compiuto approfittando dell’assenza dei proprietari. Proprio nella giornata di ieri la famiglia colpita dal furto aveva infatti subito un grave lutto, circostanza che potrebbe aver favorito l’azione dei ladri.

Indagini in corso

Non si esclude che gli autori del colpo potessero conoscere le abitudini della famiglia o essere a conoscenza dell’assenza dei proprietari al momento dell’effrazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato immediatamente le indagini e effettuato controlli nella zona circostante per cercare elementi utili all’identificazione dei responsabili.