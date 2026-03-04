Presentato a Salerno il progetto “Un Goal al Bullismo”

di Marisa Fava

SALERNO – Si è svolto ieri, presso il Centro San Giuseppe nel Quartiere Italia, un importante convegno di aggiornamento promosso dall’ANP – Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola. L’incontro è stato l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo programma educativo “Un Goal al Bullismo”, ideato dall’Antica Scuola Medica Salernitana APS e gestito dalla Federazione Regimen Salerni, in collaborazione con ANP Salerno.

L’iniziativa, coordinata dal presidente provinciale ANP prof. C. N., Rettore del Convitto Nazionale di Salerno, ha registrato la partecipazione di oltre duecento tra dirigenti scolastici, docenti e operatori del settore educativo. Durante il convegno sono stati approfonditi i temi legati alla gestione delle istituzioni scolastiche alla luce dei più recenti aggiornamenti ministeriali, con particolare attenzione al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Una mappatura del fenomeno nelle scuole

Il progetto “Un Goal al Bullismo” nasce con l’obiettivo di creare uno strumento strutturato di raccolta e analisi dei dati negli istituti scolastici della provincia di Salerno. L’iniziativa punta a realizzare una prima mappatura territoriale del disagio giovanile legato agli episodi di bullismo e cyberbullismo, attraverso il coinvolgimento diretto di studenti e docenti.

I dati raccolti saranno successivamente analizzati da un gruppo di lavoro composto da liberi professionisti, docenti universitari e insegnanti, con l’obiettivo di individuare strategie di prevenzione e intervento calibrate sulle diverse fasce d’età e sui territori.

Coinvolti studenti tra gli 11 e i 17 anni

L’iniziativa è rivolta agli studenti dagli 11 ai 17 anni degli istituti della provincia che aderiranno al progetto. Come spiegato dalla prof.ssa P. C. , presidente dell’Antica Scuola Medica Salernitana APS, e da M. C. , direttore della Federazione Regimen Salerni e presidente dell’Ente Principato di Salerno, il progetto non intende sovrapporsi alle attività già svolte nelle scuole.

L’obiettivo è invece quello di offrire uno strumento conoscitivo preliminare che possa supportare dirigenti scolastici ed educatori nella definizione di interventi più efficaci contro il fenomeno.

Un progetto pilota con prospettiva nazionale

Il programma partirà con un beta test nella provincia di Salerno, con l’auspicio di una futura estensione a livello nazionale.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre presentata la rivista del Principato di Salerno “HS – Historia Salerni” insieme ai testi scolastici del programma formativo “Salerno e la sua storia millenaria”, strumenti pensati per promuovere la conoscenza del territorio e delle proprie radici storiche nelle scuole salernitane. Presente alla manifestazione anche il direttore della rivista, dott. M. C.