Agropoli, lavori non a norma al Lido Trentova: sequestro della Guardia di Finanza
Sigilli all’area interessata dalla demolizione e ricostruzione di un manufatto in cemento armato nei pressi della zona A sottoposta a vincoli paesaggistici.
AGROPOLI – I lavori al Lido Trentova sono stati fermati dalla Guardia di Finanza al termine di un intervento scattato dopo alcune settimane di polemiche e segnalazioni.
Le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro l’area interessata da lavori di demolizione e ricostruzione di un manufatto in cemento armato, apponendo i sigilli al cantiere.
I rilievi sulla struttura
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’opera sarebbe stata realizzata con una modifica della sagoma originaria e in prossimità della zona A, area soggetta a particolari vincoli di tutela paesaggistica.
Proprio questi elementi avrebbero portato alla decisione di procedere con il sequestro preventivo dell’area.
La posizione del Comune
Dal punto di vista dell’amministrazione comunale, l’operazione rientrerebbe nell’ambito della normale attività amministrativa. Tuttavia gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza avrebbero evidenziato possibili irregolarità legate ai lavori in corso.
Il manufatto sequestrato è stato affidato in custodia giudiziale allo stesso proprietario, mentre proseguono gli approfondimenti per chiarire la vicenda.
