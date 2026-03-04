Salerno, 400 pasti caldi a settimana per i più fragili grazie a McDonald’s e Banco Alimentare

di Marisa Fava

SALERNO – Arriva anche nel territorio salernitano la sesta edizione di “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa solidale promossa da McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Campania. Il progetto prevede la donazione di 400 pasti caldi a settimana destinati a persone in condizioni di fragilità economica e sociale.

L’obiettivo è offrire non solo un pasto caldo, ma anche un momento di conforto e vicinanza a chi vive situazioni di difficoltà.

I ristoranti coinvolti nel progetto

I ristoranti McDonald’s di Salerno, Salerno Mercatello ed Eboli partecipano attivamente all’iniziativa. I team dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, che vengono poi ritirati e distribuiti da alcune associazioni del territorio.

Nel dettaglio, i pasti sono destinati alle associazioni L’Abbraccio e Filotea di Salerno e all’associazione Il Mondo a Colori di Eboli, impegnate quotidianamente nel sostegno alle persone più fragili.

Un progetto nato durante la pandemia

L’iniziativa rientra nel programma nazionale “Sempre aperti a donare”, nato durante la pandemia con l’obiettivo di sostenere le comunità locali in un momento di emergenza.

Nel corso delle cinque edizioni precedenti il progetto ha consentito, grazie alla collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e numerose organizzazioni caritative locali, di distribuire oltre un milione di pasti caldi in tutta Italia.

L’impegno sociale di McDonald’s

Il progetto è parte di “I’m Lovin It Italy”, il programma con cui McDonald’s promuove iniziative sociali e solidali a sostegno delle comunità locali.

In Italia l’azienda è presente da oltre 40 anni e conta oggi più di 800 ristoranti, con circa 38.000 lavoratori e oltre 1,2 milioni di clienti serviti ogni giorno. La maggior parte dei ristoranti è gestita in franchising da imprenditori locali.

Il ruolo di Casa Ronald McDonald

Casa Ronald McDonald Italia ETS è un’organizzazione non profit nata negli Stati Uniti nel 1974 e presente in Italia dal 1999. L’associazione sostiene i bambini malati e le loro famiglie offrendo ospitalità vicino agli ospedali durante i periodi di cura.

In Italia sono attive quattro Case Ronald McDonald – a Roma, Bologna, Brescia e Firenze – oltre a diverse Family Room all’interno di reparti pediatrici ospedalieri.

Banco Alimentare contro la povertà alimentare

Banco Alimentare, attivo dal 1989, opera per contrastare la povertà alimentare recuperando cibo ancora integro che verrebbe altrimenti sprecato. Attraverso la sua rete nazionale, l’organizzazione sostiene ogni giorno migliaia di enti caritativi.

Nel 2025 sono state distribuite oltre 120.000 tonnellate di alimenti a più di 7.600 organizzazioni partner, permettendo di aiutare quasi 1,8 milioni di persone in difficoltà.

La rete solidale sul territorio

Tra i partner storici delle iniziative solidali figura anche la Comunità di Sant’Egidio, realtà internazionale nata nel 1968 e impegnata nel sostegno ai poveri e nella promozione della pace.

L’arrivo del progetto a Salerno rappresenta quindi un ulteriore passo per rafforzare la rete di solidarietà locale, offrendo un aiuto concreto a chi vive condizioni di fragilità.