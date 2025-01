Nuovo McDonald’s a Salerno: domani il taglio del nastro a Fuorni

di Redazione ZON

Domani, venerdì 10 gennaio, si inaugura il nuovo ristorante McDonald’s a Salerno, in località Fuorni, presso il Salerno Retail Park. Si tratta del nono punto vendita in provincia, che ha portato alla creazione di 50 nuovi posti di lavoro, coinvolgendo principalmente personale proveniente dal Comune di Salerno e dalle aree circostanti.

Come riportato da Salernonotizie.it., la cerimonia di apertura, con il tradizionale taglio del nastro, è prevista per le ore 10:00, alla presenza delle autorità locali.

«Questa nuova apertura ci rende particolarmente orgogliosi, perché ci permette di portare, ancora una volta, nella città di Salerno e nella sua provincia per noi così importante, un brand come McDonald’s che si impegna costantemente per il territorio, creando posti di lavoro e contribuendo alla crescita della comunità locale», dichiara Luigi Snichelotto, Licenziatario McDonald’s. «Vi aspettiamo, in questa nuova location dove tutti i cittadini del salernitano potranno ritrovare i nostri prodotti, la nostra qualità e la passione che ogni giorno mettiamo per offrire ai nostri clienti il miglior servizio».

Il ristorante offrirà 232 posti a sedere e integra moderni kiosk digitali, che permettono ai clienti di ordinare in autonomia e personalizzare i piatti. Inoltre, è presente il McCafé, pensato per colazioni, pause caffè o momenti di relax, con prodotti di qualità provenienti da aziende italiane.