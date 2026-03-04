Protocollo per rafforzare la sicurezza di banche e clienti

di Marisa Fava

SALERNO – Siglato un Protocollo d’Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei clienti, con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza negli istituti di credito e contrastare fenomeni criminali come rapine, reati predatori e truffe informatiche.

L’accordo, della durata di due anni, consolida la collaborazione tra istituzioni, Forze dell’Ordine e sistema bancario già avviata negli anni precedenti, puntando su una strategia condivisa di prevenzione e controllo del territorio.

Maggiore attenzione alle truffe digitali

Tra i punti centrali dell’intesa vi è il potenziamento dello scambio informativo tra banche e Forze dell’Ordine, elemento ritenuto fondamentale per individuare tempestivamente eventuali situazioni sospette e prevenire possibili attività criminali.

Particolare attenzione viene rivolta anche alla crescente diffusione delle truffe online e delle frodi informatiche, fenomeni sempre più diffusi con l’evoluzione delle tecnologie digitali.

Prevenzione e sicurezza sul territorio

L’iniziativa mira a rafforzare la sicurezza non solo all’interno delle filiali bancarie, ma anche nelle aree circostanti e nei pressi degli sportelli ATM, luoghi spesso presi di mira dalla criminalità.

Le banche si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o movimenti sospetti, garantendo al tempo stesso sistemi di protezione sempre più aggiornati e investimenti mirati nel settore della sicurezza.

Un fenomeno criminale sempre più complesso

La criminalità legata al settore finanziario tende infatti a presentarsi in forme sempre più ibride, combinando modalità tradizionali con strumenti tecnologici avanzati.

Per questo il protocollo punta su prevenzione, collaborazione e informazione, elementi fondamentali per proteggere cittadini, clienti e operatori del settore bancario.

L’obiettivo è rafforzare un modello di sicurezza capace di tutelare non soltanto gli istituti di credito, ma anche le comunità che ospitano filiali e sportelli bancari, contribuendo a migliorare il senso di sicurezza percepito sul territorio.