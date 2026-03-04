PHASER GAMEJAM 2026, la conferenza stampa di Presentazione
Presentata al D Bar di Baronissi la quinta edizione della maratona creativa dedicata allo sviluppo di videogiochi: il 13 e 14 marzo al Campus dell’Università di Salerno studenti da tutta la Campania e una squadra dalla Sardegna si sfideranno nella realizzazione di giochi originali.
Si è svolta mercoledì 4 marzo presso il D Bar di Baronissi la conferenza stampa di
presentazione della Phaser Game Jam 2026, l’iniziativa dedicata alla creatività
digitale e allo sviluppo di videogiochi che coinvolgerà studenti provenienti da numerose
scuole italiane.
L’evento, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Margherita Hack” in
collaborazione con l’associazione HackFarm, rappresenta uno degli appuntamenti più
significativi dedicati ai giovani nel campo della tecnologia, della programmazione e del
game design.
La competizione si svolgerà il 13 e 14 marzo presso il PalaUnisa A – Campus di
Baronissi dell’Università degli Studi di Salerno, dove decine di studenti si
confronteranno nella realizzazione di videogiochi originali sviluppati nell’arco di un
intero weekend.
Il sostegno delle istituzioni
Ad aprire la conferenza stampa è stata Ester Sapere, consigliera comunale, che ha
sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio e per le nuove generazioni.
«Siamo orgogliosi di concedere il patrocinio a questa bellissima iniziativa che
riguarda i giovani e la loro creatività. Investire sui ragazzi oggi è fondamentale.
Ringrazio in particolar modo il professore Raffaele Napoli che da sempre porta
avanti queste iniziative sul territorio. Ringrazio inoltre la preside dell’Istituto
Margherita Hack, tutti i giovani che parteciperanno e gli sponsor che sostengono
l’evento, tra cui la Banca Montepruno. A tutti i partecipanti rivolgo un grande in
bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro».
La scuola al centro del progetto
A entrare nel merito dell’iniziativa è stata Roberta Masi, dirigente scolastica
dell’Istituto Margherita Hack, che ha evidenziato il valore educativo e formativo della
manifestazione.
«Siamo ormai alla quinta edizione e i nostri ragazzi sono cresciuti insieme a questo
progetto. Crediamo molto nello sviluppo non solo umano ma anche culturale degli
studenti. Durante questa esperienza i ragazzi mettono in campo competenze
trasversali che saranno fondamentali anche nel mondo del lavoro».
La dirigente ha inoltre spiegato come la competizione rappresenti un importante
momento di confronto tra studenti provenienti da diversi territori.
«Quest’anno parteciperanno 26 squadre provenienti dalle cinque province della
Campania, ma abbiamo anche una novità importante: la presenza di una squadra
proveniente da Olbia, in Sardegna. È il segno che questa iniziativa continua a
crescere e ad ampliare i suoi orizzonti».
Il tema della Phaser Game Jam 2026
A illustrare i dettagli dell’evento è stato Raffaele Napoli, presidente dell’associazione
HackFarm e ideatore della manifestazione.
Il tema scelto per l’edizione 2026 sarà “(R)Evolution”, un concetto che lascia spazio a
diverse interpretazioni tra evoluzione e rivoluzione.
«Abbiamo voluto lasciare ai ragazzi la possibilità di scegliere tra evoluzione e
rivoluzione. Il tema nasce anche da un sondaggio tra gli studenti ed è stato scelto
proprio per stimolare la creatività e la riflessione sul mondo che cambia».
«I ragazzi, dopo mesi di preparazione, dovranno sviluppare un videogioco
utilizzando la piattaforma Phaser. In un weekend dovranno realizzare un progetto
completo: dalla programmazione alla grafica, dalla storia alla musica. È un lavoro
complesso, ma i ragazzi dimostrano ogni anno di saper raggiungere risultati
sorprendenti».
I videogiochi realizzati saranno valutati da una giuria di esperti del settore e docenti
universitari, che terrà conto non solo della qualità tecnica ma anche della capacità dei
team di presentare il proprio progetto.
Saranno premiati sei team, per un montepremi complessivo di circa 3.000 euro in
buoni tecnologici.
La novità dell’Hackathon Junior
Accanto alla competizione principale si svolgerà anche un’iniziativa dedicata agli
studenti più giovani: l’Hackathon Junior, rivolto agli alunni delle classi terze delle
scuole medie.
Quest’anno i ragazzi si confronteranno nella progettazione e realizzazione di
manufatti realizzati con stampa 3D, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al
mondo della tecnologia e della progettazione digitale.
Il sostegno delle aziende e degli sponsor
Durante la conferenza stampa sono intervenuti anche i rappresentanti delle aziende e
delle realtà che sostengono la manifestazione.
Tra questi Barbara Amorelli, in rappresentanza della BCC Montepruno.
Sono intervenuti inoltre i rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali e professionali
che collaborano all’iniziativa:
Tutte le aziende intervenute hanno evidenziato l’importanza di creare un ponte tra
scuola, innovazione e mondo del lavoro, offrendo ai giovani occasioni concrete per
sviluppare competenze e talenti.
Un laboratorio di innovazione per il territorio
La Phaser Game Jam 2026 si conferma dunque come un laboratorio di innovazione
capace di mettere in relazione scuola, università, imprese e territorio.
Per un intero weekend studenti provenienti da diverse realtà si confronteranno tra
creatività, tecnologia e lavoro di squadra, trasformando il campus universitario di
Baronissi in uno spazio di sperimentazione e crescita.
Un’iniziativa che dimostra come investire sui giovani e sulle competenze digitali