PHASER GAMEJAM 2026, la conferenza stampa di Presentazione

di Redazione ZON



Si è svolta mercoledì 4 marzo presso il D Bar di Baronissi la conferenza stampa di

presentazione della Phaser Game Jam 2026, l’iniziativa dedicata alla creatività

digitale e allo sviluppo di videogiochi che coinvolgerà studenti provenienti da numerose

scuole italiane.



L’evento, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Margherita Hack” in

collaborazione con l’associazione HackFarm, rappresenta uno degli appuntamenti più

significativi dedicati ai giovani nel campo della tecnologia, della programmazione e del

game design.



La competizione si svolgerà il 13 e 14 marzo presso il PalaUnisa A – Campus di

Baronissi dell’Università degli Studi di Salerno, dove decine di studenti si

confronteranno nella realizzazione di videogiochi originali sviluppati nell’arco di un

intero weekend.



Il sostegno delle istituzioni



Ad aprire la conferenza stampa è stata Ester Sapere, consigliera comunale, che ha

sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio e per le nuove generazioni.



«Siamo orgogliosi di concedere il patrocinio a questa bellissima iniziativa che

riguarda i giovani e la loro creatività. Investire sui ragazzi oggi è fondamentale.

Ringrazio in particolar modo il professore Raffaele Napoli che da sempre porta

avanti queste iniziative sul territorio. Ringrazio inoltre la preside dell’Istituto

Margherita Hack, tutti i giovani che parteciperanno e gli sponsor che sostengono

l’evento, tra cui la Banca Montepruno. A tutti i partecipanti rivolgo un grande in

bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro».



La scuola al centro del progetto



A entrare nel merito dell’iniziativa è stata Roberta Masi, dirigente scolastica

dell’Istituto Margherita Hack, che ha evidenziato il valore educativo e formativo della

manifestazione.



«Siamo ormai alla quinta edizione e i nostri ragazzi sono cresciuti insieme a questo

progetto. Crediamo molto nello sviluppo non solo umano ma anche culturale degli

studenti. Durante questa esperienza i ragazzi mettono in campo competenze

trasversali che saranno fondamentali anche nel mondo del lavoro».

La dirigente ha inoltre spiegato come la competizione rappresenti un importante

momento di confronto tra studenti provenienti da diversi territori.

«Quest’anno parteciperanno 26 squadre provenienti dalle cinque province della

Campania, ma abbiamo anche una novità importante: la presenza di una squadra

proveniente da Olbia, in Sardegna. È il segno che questa iniziativa continua a

crescere e ad ampliare i suoi orizzonti».



Il tema della Phaser Game Jam 2026



A illustrare i dettagli dell’evento è stato Raffaele Napoli, presidente dell’associazione

HackFarm e ideatore della manifestazione.



Il tema scelto per l’edizione 2026 sarà “(R)Evolution”, un concetto che lascia spazio a

diverse interpretazioni tra evoluzione e rivoluzione.



«Abbiamo voluto lasciare ai ragazzi la possibilità di scegliere tra evoluzione e

rivoluzione. Il tema nasce anche da un sondaggio tra gli studenti ed è stato scelto

proprio per stimolare la creatività e la riflessione sul mondo che cambia».

«I ragazzi, dopo mesi di preparazione, dovranno sviluppare un videogioco

utilizzando la piattaforma Phaser. In un weekend dovranno realizzare un progetto

completo: dalla programmazione alla grafica, dalla storia alla musica. È un lavoro

complesso, ma i ragazzi dimostrano ogni anno di saper raggiungere risultati

sorprendenti».



I videogiochi realizzati saranno valutati da una giuria di esperti del settore e docenti

universitari, che terrà conto non solo della qualità tecnica ma anche della capacità dei

team di presentare il proprio progetto.

Saranno premiati sei team, per un montepremi complessivo di circa 3.000 euro in

buoni tecnologici.



La novità dell’Hackathon Junior



Accanto alla competizione principale si svolgerà anche un’iniziativa dedicata agli

studenti più giovani: l’Hackathon Junior, rivolto agli alunni delle classi terze delle

scuole medie.

Quest’anno i ragazzi si confronteranno nella progettazione e realizzazione di

manufatti realizzati con stampa 3D, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al

mondo della tecnologia e della progettazione digitale.



Durante la conferenza stampa sono intervenuti anche i rappresentanti delle aziende e

delle realtà che sostengono la manifestazione.



Tra questi Barbara Amorelli, in rappresentanza della BCC Montepruno.

Sono intervenuti inoltre i rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali e professionali

che collaborano all’iniziativa:



Tutte le aziende intervenute hanno evidenziato l’importanza di creare un ponte tra

scuola, innovazione e mondo del lavoro, offrendo ai giovani occasioni concrete per

sviluppare competenze e talenti.

Un laboratorio di innovazione per il territorio



La Phaser Game Jam 2026 si conferma dunque come un laboratorio di innovazione

capace di mettere in relazione scuola, università, imprese e territorio.

Per un intero weekend studenti provenienti da diverse realtà si confronteranno tra

creatività, tecnologia e lavoro di squadra, trasformando il campus universitario di

Baronissi in uno spazio di sperimentazione e crescita.

