Operazione “Vinum Mentitum” contro le frodi nel settore vitivinicolo

di Marisa Fava

Maxi operazione di contrasto alle frodi nel comparto vitivinicolo. Nell’ambito dell’operazione nazionale “Vinum Mentitum”, condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l’ICQRF – Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – sono stati sequestrati circa 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati DOP e IGP.

L’operazione, avviata nel corso del 2024, nasce dall’analisi congiunta delle informazioni e dei dati disponibili alle due amministrazioni e ha avuto l’obiettivo di contrastare le pratiche fraudolente nel settore vitivinicolo, comparto strategico per l’export agroalimentare italiano.

Controlli su tutta la filiera del vino

Le attività ispettive hanno riguardato diversi aspetti della filiera produttiva, dalla raccolta delle uve fino alla fase di imbottigliamento. I controlli si sono concentrati in particolare su:

illecita rivendicazione di vini come DOP e IGP ;

; utilizzo di uve e mosti non conformi ai disciplinari di produzione;

ai disciplinari di produzione; provenienza delle materie prime da areali diversi da quelli certificati.

L’analisi del rischio condotta dagli investigatori ha evidenziato diverse criticità nel settore, legate anche a fattori esterni come eventi climatici avversi, carenza di manodopera, inflazione e fitopatie.

Sequestri per oltre 4 milioni di euro

I controlli mirati, eseguiti su tutto il territorio nazionale dai reparti territoriali della Guardia di Finanza e dagli uffici e laboratori dell’ICQRF, hanno portato al sequestro di circa 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificati.

Il valore complessivo del prodotto sequestrato supera i 4 milioni di euro. Inoltre, 24 soggetti sono stati segnalati alle autorità amministrative competenti.

Irregolarità contabili e fiscali

Nel corso delle verifiche sono emerse anche numerose incongruenze tra le giacenze fisiche e le rimanenze contabili risultanti dal registro telematico SIAN.

Le ispezioni hanno portato alla contestazione di 59 violazioni amministrative, con un gettito minimo per l’erario stimato in circa 410 mila euro, oltre all’emissione di 11 diffide per violazioni sanabili.

Dalle attività investigative sono scaturiti anche controlli fiscali che hanno consentito di accertare operazioni imponibili non documentate per oltre 280 mila euro e omessi versamenti IVA per circa 800 mila euro. Sono state inoltre riscontrate irregolarità in materia di lavoro sommerso e accise sul vino.

Tutela del Made in Italy

I risultati dell’operazione confermano l’importanza della collaborazione tra Guardia di Finanza e ICQRF nella tutela del Made in Italy, delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

L’obiettivo è garantire la leale concorrenza nel mercato e assicurare ai consumatori informazioni corrette sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti vitivinicoli.