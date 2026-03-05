Cooperazione europea contro le frodi fiscali
Incontri internazionali all’Aia per definire le strategie operative di contrasto alla criminalità economico-finanziaria.
La Guardia di Finanza ha preso parte, il 19 e 20 febbraio all’Aia, nei Paesi Bassi, a due incontri internazionali dedicati al contrasto della criminalità economico-finanziaria. I meeting si inseriscono nell’ambito della piattaforma di cooperazione EMPACT 2026-2027 (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), iniziativa europea finalizzata a rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri e le principali agenzie dell’Unione nella lotta alle forme più gravi di criminalità.
Un’azione coordinata a livello europeo
Il programma EMPACT ha l’obiettivo di favorire una collaborazione sempre più efficace tra i Paesi dell’Unione Europea, promuovendo strategie operative condivise per contrastare fenomeni come frodi fiscali, riciclaggio e criminalità organizzata.
La partecipazione agli incontri internazionali consentirà alla Guardia di Finanza di rafforzare ulteriormente la propria attività investigativa, valorizzando lo scambio informativo con le autorità degli altri Stati membri e migliorando le pratiche operative attraverso specifici percorsi di formazione.
Collaborazione con le agenzie europee
L’azione del Corpo si sviluppa in stretta collaborazione con importanti organismi europei, tra cui Europol e la Procura europea, nell’ambito delle attività coordinate dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.
La partecipazione alla piattaforma EMPACT conferma il ruolo della Guardia di Finanza come polizia economico-finanziaria con proiezione internazionale, impegnata nel contrasto delle frodi e nella tutela della legalità economica su scala europea.
