Ravello, inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri

di Marisa Fava

È stata inaugurata questa mattina la nuova caserma dei Carabinieri di Ravello, situata in via San Cosma. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, oltre a tanti cittadini e agli alunni dell’istituto comprensivo del paese.

L’evento si è aperto sulle note della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania ed è stato accompagnato dall’omaggio del picchetto d’onore, che ha scandito il momento del taglio del nastro della nuova struttura destinata a rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio.

Nel suo intervento il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, ha sottolineato il forte legame tra la comunità e i Carabinieri: “La presenza di tanti cittadini e degli alunni del nostro istituto comprensivo testimonia il profondo legame esistente tra la popolazione e i carabinieri. A Ravello questo rapporto fa parte della nostra storia: una presenza documentata dal 1864 e che accompagna la comunità ravellese da oltre un secolo e mezzo”.

Il primo cittadino ha ricordato anche alcuni momenti significativi della storia locale legati alla presenza dell’Arma. Nel 1932, ad esempio, in occasione di un concerto a Villa Rufolo, quarantacinque militari furono impiegati per garantire la sicurezza di Maria José di Piemonte, principessa e futura regina del Belgio.

In tempi più recenti, i Carabinieri hanno accompagnato anche l’inaugurazione dell’Auditorium Oscar Niemeyer, evento celebrato con il concerto della Fanfara dell’Arma. Tra le pagine più significative ricordate dal sindaco anche quella del 1944, quando i Carabinieri presidiarono l’ingresso di Villa Episcopio, luogo simbolico dove prese forma uno dei passaggi più importanti della storia italiana con la nascita del primo governo di unità nazionale, tappa fondamentale del percorso che avrebbe condotto alla nascita della Repubblica.

“Oggi Ravello rinnova il proprio legame con l’Arma e con i valori che essa rappresenta: legalità, sicurezza, vicinanza ai cittadini e servizio allo Stato – ha aggiunto Vuilleumier –. Voglio inoltre ringraziare tutti coloro che, in un percorso lungo e spesso complesso durato oltre quarant’anni, hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo”.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità istituzionali, tra cui il prefetto di Salerno Francesco Esposito, il questore Giancarlo Conticchio, il generale di corpo d’armata Nicola Massimo Masciulli, comandante interregionale dei Carabinieri Ogaden, il generale di divisione Francesco Gargaro, comandante della Legione Carabinieri Campania, il colonnello Filippo Melchiorre, comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, e il capitano Alessandro Bonsignore, comandante della compagnia dei Carabinieri di Amalfi.

Presenti anche diversi sindaci della Costiera Amalfitana, tra cui la prima cittadina di Scala Ivana Bottone, oltre a monsignor Orazio Soricelli, arcivescovo dell’arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni, e don Carlo Lamelza, capo servizio assistenza spirituale della Legione Carabinieri Campania.