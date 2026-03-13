l’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 marzo 2026

di Redazione ZON

Le stelle di Branko per la giornata di oggi: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali, dall’Ariete ai Pesci.

♈ Ariete

Giornata energica e ricca di iniziativa. Sul lavoro potresti finalmente portare a termine progetti rimasti in sospeso. In amore però evita decisioni impulsive o parole troppo dirette.

♉ Toro

Momento di riflessione: sul lavoro alcune situazioni richiedono calma e strategia. In amore serve maggiore dialogo per evitare piccoli malintesi.

♊ Gemelli

Nuove conoscenze e contatti interessanti. Conversazioni e incontri potrebbero aprire opportunità inattese. In amore il tuo fascino nasce dalla leggerezza e dalla comunicazione.

♋ Cancro

Energia in crescita e buone prospettive sul lavoro. Dopo un periodo complicato, qualcosa inizia a muoversi nella direzione giusta. In amore torna la passione.

♌ Leone

Grande carisma oggi. È una giornata favorevole per farti notare e assumere un ruolo di guida. In amore non trascurare le esigenze della persona accanto.

♍ Vergine

Qualche incertezza emotiva. Nel lavoro devi rimettere ordine tra impegni e priorità. In amore cerca di non analizzare tutto troppo razionalmente.

♎ Bilancia

Periodo di introspezione. Sul lavoro potresti riconsiderare alcune scelte. In amore prova a recuperare dialogo e presenza con chi ti sta vicino.

♏ Scorpione

Le stelle spingono verso decisioni importanti. Potresti sentirti pronto a cambiare qualcosa nella tua vita professionale o personale.

♐ Sagittario

Spirito combattivo e voglia di affermarti. Sul lavoro arrivano opportunità interessanti. In amore non avere paura di mostrare i tuoi sentimenti.

♑ Capricorno

Serve prudenza nelle questioni pratiche e finanziarie. Non forzare le situazioni: con pazienza otterrai risultati.

♒ Acquario

Buonumore e voglia di fare. Progetti creativi e idee nuove possono trovare spazio oggi. Evita discussioni inutili in famiglia.

♓ Pesci

Giornata intensa ma positiva. Intuizione forte e romanticismo in aumento: ideale per chiarire sentimenti o fare progetti a due.