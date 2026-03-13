Università di Salerno, Vasco Rossi verso il titolo di dottore honoris causa

di Marisa Fava

L’Università degli Studi di Salerno si prepara a rendere omaggio a una delle figure più iconiche della musica italiana. Vasco Rossi, infatti, potrebbe ricevere il titolo di dottore honoris causa in “Politica e Comunicazione – Policom”, al termine di un percorso istituzionale già avviato all’interno dell’Ateneo.

La proposta è stata approvata all’unanimità dal collegio dei docenti del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, segnando un primo passaggio importante verso il riconoscimento ufficiale. Per diventare concreta, tuttavia, sarà necessario anche il via libera del Senato Accademico.

Alla base della candidatura c’è una motivazione che mette in evidenza il ruolo culturale e comunicativo del rocker di Zocca nel panorama italiano contemporaneo. Secondo quanto riportato, il conferimento risponde alla volontà di riconoscere una personalità che, da oltre quarant’anni, ha inciso profondamente sulle forme della comunicazione pubblica, sui linguaggi dell’identità individuale e sulle dinamiche collettive e generazionali che attraversano lo spazio mediale e immaginario del Paese.

Non soltanto artista, dunque, ma anche fenomeno comunicativo e simbolico, capace di parlare a pubblici diversi e di attraversare epoche, trasformazioni sociali e codici culturali. Un profilo che, secondo il Dipartimento, merita di essere riconosciuto anche in ambito accademico.

Se arriverà anche l’approvazione finale del Senato Accademico, per Vasco Rossi si aprirà così la strada verso un nuovo importante riconoscimento, questa volta nel mondo universitario, con l’Università di Salerno pronta a legare il proprio nome a uno dei protagonisti assoluti della musica e dell’immaginario italiano.