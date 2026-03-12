Baronissi si prepara ad accogliere Libro Aperto Festival 2026

di Marisa Fava

Dal 10 al 12 aprile 2026 Baronissi tornerà a essere il punto di riferimento della letteratura per bambini, ragazzi e giovani lettori con una nuova edizione di Libro Aperto Festival, appuntamento culturale che negli anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più riconoscibile nel panorama nazionale.

La manifestazione, in programma negli spazi del CUS di Baronissi, si conferma come un evento pensato per mettere al centro il valore della lettura, il dialogo tra autori, scuole, famiglie e operatori del settore editoriale, con un calendario di incontri, attività e occasioni di confronto dedicate alle nuove generazioni.

Un festival che cresce insieme ai giovani lettori

Libro Aperto Festival si presenta anche nel 2026 come un contenitore culturale capace di unire formazione, intrattenimento e partecipazione. L’obiettivo è quello di promuovere la lettura come strumento di crescita personale e collettiva, coinvolgendo studenti, insegnanti e appassionati in un’esperienza diffusa e condivisa.

Nel corso degli anni, il festival ha consolidato il proprio legame con il territorio, diventando un appuntamento atteso non solo dalla comunità locale ma anche da scuole, professionisti dell’editoria e realtà culturali provenienti da altre aree d’Italia.

Tre giorni di incontri, libri e confronto

L’edizione 2026 si svilupperà nell’arco di tre giornate, durante le quali Baronissi ospiterà autori, ospiti, lettori e protagonisti del mondo culturale e letterario. Il festival si propone ancora una volta come uno spazio aperto alle idee, al confronto e alla scoperta, con particolare attenzione ai linguaggi contemporanei e ai temi più vicini ai ragazzi.

Accanto al valore culturale dell’iniziativa, resta centrale anche la dimensione educativa del progetto, che punta a costruire occasioni concrete di avvicinamento alla lettura e alla narrazione attraverso formule accessibili, coinvolgenti e partecipative.

Baronissi al centro della cultura per ragazzi

Con Libro Aperto Festival, Baronissi rinnova il proprio ruolo di città capace di ospitare eventi di rilievo dedicati al mondo dei giovani e della scuola. La manifestazione rappresenta infatti un’opportunità importante anche per il territorio, chiamato a valorizzare una proposta culturale che intreccia promozione della lettura, crescita educativa e partecipazione civica.

L’appuntamento è quindi fissato per aprile 2026, quando la città tornerà ad animarsi con libri, parole, incontri e nuove storie da condividere.