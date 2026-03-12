Carenza di medici al Ruggi di Salerno, nuovo bando per specialisti anche pensionati
L’azienda ospedaliera universitaria apre al reclutamento di professionisti fino a 72 anni per coprire i turni nei reparti, in particolare al Pronto soccorso.
Nuovo tentativo per fronteggiare la carenza di personale medico all’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. L’ospedale ha pubblicato un bando per il reclutamento di medici “gettonisti”, aprendo la selezione anche a specialisti già in pensione.
Secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, potranno essere coinvolti professionisti fino a 72 anni di età, chiamati a coprire i turni di lavoro nei reparti e a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria.
Turni fino a 38 ore settimanali
L’iniziativa nasce dalla necessità di colmare le difficoltà legate alla mancanza di personale sanitario. I medici reclutati potranno svolgere turni fino a 38 ore settimanali, contribuendo così a rafforzare l’organico dell’ospedale salernitano.
L’obiettivo è quello di assicurare la copertura dei servizi e ridurre le criticità organizzative che da tempo interessano alcune strutture sanitarie.
Medici in pensione per il Pronto soccorso
Per fronteggiare l’emergenza, il direttore generale ad interim Sergio Russo ha autorizzato il reclutamento di medici qualificati anche già usciti dal mondo del lavoro.
I professionisti potranno essere impiegati in particolare nel Pronto soccorso, con incarichi da liberi professionisti e remunerazione a singola prestazione, con l’obiettivo di garantire l’assistenza ai pazienti e sostenere i reparti maggiormente sotto pressione.
