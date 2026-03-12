Aeroporto di Salerno, taxi h24: accordo tra Pontecagnano e Bellizzi

di Marisa Fava

Garantire un servizio taxi continuo per i passeggeri in arrivo e in partenza dall’Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato dai sindaci di Pontecagnano Faiano e Bellizzi, per la costituzione di un ambito unico di gestione del servizio taxi.

L’accordo punta a migliorare l’organizzazione del trasporto dei viaggiatori diretti allo scalo aeroportuale, evitando sovrapposizioni e possibili conflittualità tra operatori provenienti da territori diversi.

Taxi h24 per i passeggeri dell’aeroporto

L’intesa, che resta aperta anche all’adesione di altri Comuni del comprensorio, mira a garantire un servizio più efficiente per i passeggeri dell’aeroporto salernitano, con particolare attenzione ai voli in arrivo nelle fasce orarie più delicate.

Grazie all’organizzazione di una doppia turnazione, i taxi potranno assicurare la presenza costante di vetture anche durante i voli notturni o negli arrivi fuori orario.

Richiesti nuovi stalli e più collegamenti

Secondo i due amministratori, l’accordo rappresenta un importante passo per migliorare i servizi legati allo sviluppo dello scalo aeroportuale.

I Comuni coinvolti hanno inoltre avanzato alla società di gestione Gesac la richiesta di nuovi spazi per ulteriori stalli di sosta per i taxi all’interno dell’area aeroportuale, insieme al potenziamento delle corse del trasporto pubblico da e verso il territorio provinciale.

L’obiettivo è quello di rafforzare la rete dei collegamenti e garantire servizi sempre più efficienti ai passeggeri che transitano dall’aeroporto.