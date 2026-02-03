Baronissi istituisce il Registro volontario per l’assistenza in emergenza: “Più sicurezza per i cittadini”

di Marisa Fava

Un passo concreto verso una protezione civile più inclusiva e attenta alle fragilità. Con la delibera di Giunta n. 14 del 22 gennaio 2026, il Comune di Baronissi ha istituito ufficialmente il Registro volontario comunale per persone con specifiche necessità di assistenza in emergenza.

Si tratta di uno strumento pensato per garantire interventi tempestivi e mirati in caso di eventi critici, offrendo un supporto concreto ai cittadini con difficoltà motorie, sensoriali o altre condizioni di non autosufficienza. Grazie al Registro, le operazioni di soccorso potranno essere pianificate con maggiore precisione, riducendo i tempi di intervento e assicurando che nessuno resti isolato durante un’emergenza.

Anna Petta: “Un passo concreto per proteggere chi è più vulnerabile”

La sindaca Anna Petta ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Con l’istituzione di questo Registro mettiamo al centro la sicurezza di ogni cittadino, specialmente di chi è più vulnerabile. Non si tratta di un censimento, ma di un atto di civiltà basato sulla partecipazione volontaria. In questo modo potremo sapere chi ha bisogno di aiuto e dove intervenire tempestivamente, garantendo protezione e assistenza a chi più ne ha bisogno».

Tra le novità introdotte, anche la possibilità di indicare esigenze particolari, come il supporto alla mobilità o l’utilizzo di ausili specifici. Questo consentirà una risposta più efficace in caso di calamità naturali, emergenze sanitarie o blackout prolungati.

Iscrizione volontaria e tutela della riservatezza

L’iscrizione al Registro avviene su base volontaria tramite la compilazione di un apposito modulo, che potrà essere consegnato presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviato tramite PEC.

I dati raccolti riguardano esclusivamente le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza, come contatti, indirizzo e indicazioni operative, ed escludono informazioni cliniche non indispensabili. La documentazione dovrà essere consegnata in busta chiusa con la dicitura “RISERVATO” e sarà gestita dal Servizio di Protezione Civile comunale, con aggiornamenti periodici per garantirne l’accuratezza.

Con l’istituzione del Registro, l’Amministrazione comunale intende anche promuovere una maggiore consapevolezza civica sull’importanza della partecipazione volontaria nella protezione civile, rafforzando una rete di sicurezza territoriale più solida, inclusiva e resiliente.