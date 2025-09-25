Castel San Giorgio, domenica 28 settembre la “Giornata del Mini Volontariato” in Piazza Martini d’Ungheria

di Redazione ZON

Torna a Castel San Giorgio la Giornata del Mini Volontariato, un’iniziativa dedicata ai più piccoli per avvicinarli, attraverso il gioco e il coinvolgimento diretto, al mondo e ai valori del volontariato. L’evento si terrà in Piazza Martiri d’Ungheria dalle 9:30 alle 13 e vedrà la partecipazione delle associazioni e delle scuole del territorio.

«La Giornata del Mini Volontariato è un appuntamento prezioso per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Paola Lanzara – .

Avvicinare i bambini e i ragazzi al volontariato significa seminare valori di solidarietà, rispetto e partecipazione attiva.

È motivo di orgoglio e speranza vedere le nuove generazioni protagoniste di questa esperienza.»



L’Assessore alle Politiche Educative Antonia Salvati sottolinea: «L’iniziativa rappresenta un momento educativo di grande valore, perché unisce scuola, famiglie e associazioni in un percorso che insegna ai più piccoli l’importanza del dono e dell’impegno verso gli altri.»



«Il volontariato, e in particolare quello legato alla protezione civile, è un pilastro fondamentale per la sicurezza e la coesione del territorio – aggiunge l’Assessore alla Protezione Civile Domenico Rescigno – Far comprendere ai bambini, in modo semplice e ludico, il senso dell’aiuto reciproco significa prepararli a essere cittadini responsabili e consapevoli.»

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata di festa e formazione, resa possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni locali.