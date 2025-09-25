Salerno Classica, IncontriAMO la Musica: San Michele in Musica – Incontri tra note e sapori

di Redazione ZON

Serata: Freschezza e Gioventù

Con: Davide Cesarano, pianoforte

Dove: Complesso di San Michele, Sala del Cenacolo

Quando: Venerdì 26 settembre, ore 20:00

Biglietto: €25 + diritti di prevendita

Info e prenotazioni: [email protected]

Il Concerto

Venerdì 26 settembre alle ore 20:00 si terrà il penultimo appuntamento della rassegna “San Michele in Musica”, giunta alla sua seconda edizione. L’iniziativa, promossa da Gestione Musica con la direzione del Presidente Francesco D’Arcangelo e del Direttore Artistico Costantino Catena, nasce dalla sinergia tra Salerno Classica e la Fondazione Carisal.

La serata, dal titolo “Freschezza e Gioventù”, sarà dedicata alla valorizzazione di giovani talenti selezionati durante le masterclass estive MusicAlburni a Sicignano degli Alburni. In programma:

Dmitri Shostakovich – Quartetto n. 8 in do minore, op. 110

– Quartetto n. 8 in do minore, op. 110 Ludwig van Beethoven – Concerto n. 4 in Sol maggiore, op. 58 (arrangiamento per pianoforte e archi di V. Lachner)

Interpreti:

Davide Cesarano – pianoforte

Sofia Di Somma e Leonora Pacitto – violino

Luigi Ripoli – viola

Francesco D’Arcangelo – violoncello

Gianluigi Pennino – contrabbasso

Approfondimento musicale

Il Quartetto n. 8 di Shostakovich è un’opera intensa e drammatica, spesso interpretata come una vera e propria autobiografia musicale. Caratterizzato dalla celebre firma musicale DSCH, il brano attraversa atmosfere cupe e viscerali, evocando memorie personali, momenti storici traumatici e citazioni interne alla sua produzione.

La composizione si apre con un fugato che richiama motivi beethoveniani, per poi inoltrarsi in una narrazione dolorosa e fortemente espressiva, culminante in momenti grotteschi e allucinati. Il linguaggio musicale sfrutta tecniche cameristiche complesse, scale ebraiche, riferimenti alla musica gregoriana e forti contrasti emotivi.

Il Concerto n. 4 di Beethoven, in versione cameristica, rappresenta un punto alto della maturità espressiva del compositore. Dopo un Andante con moto teatrale, dominato dal contrasto tra piano e archi, esplode un Rondò finale denso di vitalità, ricco di episodi lirici e brillanti, senza mai indulgere in virtuosismi fini a sé stessi.

Degustazione enogastronomica

Al termine del concerto, il pubblico potrà partecipare a una raffinata degustazione curata da Sabrina Prisco con lo staff di Osteria Canali e il sommelier Daniele Graziano (DGExperience).

Menù a tema:

Zeppoline fritte con alici di menaica

Pane “200 grani” con burro e alici

Pasta con alici fresche, friarielli e finocchietto

Polpette di alici con maionese di critamo

Mini tortino di alici fresche con ricotta di bufala e limone

Vini in abbinamento (Cantina Villa Raiano):

Metodo Classico Ripa Bassa

Falanghina del Beneventano IGP

Irpinia Campi Taurasini IGP

Una selezione che ben rappresenta il connubio tra tradizione e innovazione, espressione di una Campania autentica, rispettosa del territorio e proiettata verso l’eccellenza.

Contatti

Ufficio Stampa Salerno Classica:

Olga Chieffi – [email protected]