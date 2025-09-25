Salerno Classica, IncontriAMO la Musica: San Michele in Musica – Incontri tra note e sapori
Serata: Freschezza e Gioventù
Con: Davide Cesarano, pianoforte
Dove: Complesso di San Michele, Sala del Cenacolo
Quando: Venerdì 26 settembre, ore 20:00
Biglietto: €25 + diritti di prevendita
Info e prenotazioni: [email protected]
Il Concerto
Venerdì 26 settembre alle ore 20:00 si terrà il penultimo appuntamento della rassegna “San Michele in Musica”, giunta alla sua seconda edizione. L’iniziativa, promossa da Gestione Musica con la direzione del Presidente Francesco D’Arcangelo e del Direttore Artistico Costantino Catena, nasce dalla sinergia tra Salerno Classica e la Fondazione Carisal.
La serata, dal titolo “Freschezza e Gioventù”, sarà dedicata alla valorizzazione di giovani talenti selezionati durante le masterclass estive MusicAlburni a Sicignano degli Alburni. In programma:
- Dmitri Shostakovich – Quartetto n. 8 in do minore, op. 110
- Ludwig van Beethoven – Concerto n. 4 in Sol maggiore, op. 58 (arrangiamento per pianoforte e archi di V. Lachner)
Interpreti:
- Davide Cesarano – pianoforte
- Sofia Di Somma e Leonora Pacitto – violino
- Luigi Ripoli – viola
- Francesco D’Arcangelo – violoncello
- Gianluigi Pennino – contrabbasso
Approfondimento musicale
Il Quartetto n. 8 di Shostakovich è un’opera intensa e drammatica, spesso interpretata come una vera e propria autobiografia musicale. Caratterizzato dalla celebre firma musicale DSCH, il brano attraversa atmosfere cupe e viscerali, evocando memorie personali, momenti storici traumatici e citazioni interne alla sua produzione.
La composizione si apre con un fugato che richiama motivi beethoveniani, per poi inoltrarsi in una narrazione dolorosa e fortemente espressiva, culminante in momenti grotteschi e allucinati. Il linguaggio musicale sfrutta tecniche cameristiche complesse, scale ebraiche, riferimenti alla musica gregoriana e forti contrasti emotivi.
Il Concerto n. 4 di Beethoven, in versione cameristica, rappresenta un punto alto della maturità espressiva del compositore. Dopo un Andante con moto teatrale, dominato dal contrasto tra piano e archi, esplode un Rondò finale denso di vitalità, ricco di episodi lirici e brillanti, senza mai indulgere in virtuosismi fini a sé stessi.
Degustazione enogastronomica
Al termine del concerto, il pubblico potrà partecipare a una raffinata degustazione curata da Sabrina Prisco con lo staff di Osteria Canali e il sommelier Daniele Graziano (DGExperience).
Menù a tema:
- Zeppoline fritte con alici di menaica
- Pane “200 grani” con burro e alici
- Pasta con alici fresche, friarielli e finocchietto
- Polpette di alici con maionese di critamo
- Mini tortino di alici fresche con ricotta di bufala e limone
Vini in abbinamento (Cantina Villa Raiano):
- Metodo Classico Ripa Bassa
- Falanghina del Beneventano IGP
- Irpinia Campi Taurasini IGP
Una selezione che ben rappresenta il connubio tra tradizione e innovazione, espressione di una Campania autentica, rispettosa del territorio e proiettata verso l’eccellenza.
Contatti
Ufficio Stampa Salerno Classica:
Olga Chieffi – [email protected]