Università degli Studi di Salerno: oggi saranno proclamati i primi laureati in Scienze del Turismo

Mercoledì, 3 settembre, alle ore 15,00 presso l’Aula delle lauree “Nicola Cilento” dell’Università di Salerno – Campus di Fisciano, si laureeranno in Scienze del Turismo i primi quattro studenti, che hanno concluso regolarmente il Corso di laurea triennale – L 15 attivato nell’anno accademico 2022-2023.

Si tratta di tre studentesse, che hanno scelto una tesi di laurea in Sociologia del Territorio con il prof. Gennaro Avallone, e di uno studente che ha invece preferito come relatore un docente di statistica, il prof. Luigi Ratìa.

La studentessa Alessia Di Martino discuterà un elaborato dal titolo “Gentrificazione turistica: un’opportunità o una minaccia per la Costiera amalfitana?”. La tesi si propone come un lavoro esplorativo sul fenomeno del turismo di élite in Costiera Amalfitana. Attraverso l’analisi di dati quantitativi e qualitativi, l’obiettivo sarà quello di comprendere se tale processo rappresenta un’opportunità o una minaccia per il territorio. Ad arricchire lo studio ci sarà il punto di vista degli attori locali.

La studentessa Ferro Rossella discuterà una tesi di laurea dal titolo “Dalle mete da sogno ai contratti di sogni infranti: il lavoro povero nel turismo”, in cui si affronta il fenomeno del lavoro nel settore turistico, con particolare riferimento al contesto italiano, spesso connotato da condizioni occupazionali fragili, caratterizzate da retribuzioni insufficienti, stagionalità, flessibilità contrattuale e mancanza di tutele. La ricerca ha contribuito ad evidenziare forme di povertà lavorativa, soprattutto in ambito turistico e alberghiero. L’obiettivo della ricerca è analizzare le dinamiche del lavoro diffuso nel settore turistico, evidenziandone le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni.

La studentessa Simona Iannuzzi discuterà una tesi dal titolo “Analisi dell’impatto del cineturismo sul turismo locale: il caso Castellabate”, nella quale si analizza l’evoluzione dei flussi turistici a Castellabate in seguito al successo del film Benvenuti al Sud (2010), con l’obiettivo di comprendere se ci sia un legame tra la crescita dei flussi turistici e un processo di destagionalizzazione.

Infine, lo studente Gianluca Esposito discuterà una tesi dal titolo “Un’analisi quantitativa dei fenomeni turistici della città di Salerno”, che prende come caso di studio la ricaduta turistica del mese di dicembre e di giugno 2025.

Parteciperanno alla seduta di laurea i docenti del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (Dipartimento di afferenza del Corso di Laurea in Scienze del Turismo), Prof. Sergio Pietro Destefanis, direttore del DiSES, Prof. Mario Gaeta, presidente del Comitato didattico in Economia Impresa e Territorio, e il prof. Gennaro Avallone. A presiedere la Commissione di laurea sarà il prof. Luigi Ratìa.

Il Direttore Destefanis ha affermato: “Ai primi laureati in Scienze del Turismo ne seguiranno altri nei prossimi mesi. Altri insegnamenti afferenti al mondo del lavoro del turismo presso corsi di laurea specialistici; altri si formeranno direttamente nel mondo del lavoro, costituendo una élite culturale in grado di valorizzare e sviluppare economicamente un territorio, come il nostro, a forte vocazione turistica”.