Cava de’ Tirreni, mostra immersiva “50 anni di spari, fede e tradizione”: dal 6 settembre

Al Complesso monumentale di San Giovanni costumi, installazioni e video raccontano il valore identitario dello sparo dell’archibugio

L’esposizione compie un viaggio esperienziale nei 50 anni dei Pistonieri Santa Maria del Rovo

Dal 6 al 21 settembre 2025, il Complesso Monumentale di San Giovanni a Cava de’ Tirreni ospita la mostra immersiva “50 anni di spari, fede e tradizione” (ingresso gratuito). L’iniziativa si inserisce nel progetto culturale “Fuoco! Pistonieri armati di valori”, nato per celebrare il 50° anniversario dei Pistonieri Santa Maria del Rovo.

Un viaggio nella storia e nell’identità

L’esposizione propone un percorso esperienziale che intreccia immagini, testimonianze, video e costumi, offrendo un racconto vivo delle tradizioni cavesi. Obiettivo principale è trasmettere il valore identitario dello sparo dell’archibugio alle nuove generazioni, avviando una vera e propria staffetta culturale.

Il focus è sul tradizionale sparo dell’archibugio, per il quale è stato avviato l’iter di riconoscimento come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Le parole del curatore

“I Pistonieri sono un patrimonio di valori, esperienze e passioni – ha dichiarato Giuseppe Apicella, curatore del progetto –. Il nostro obiettivo è custodire questa ricchezza valoriale che ci è stata tramandata anche con la sua codificazione. Per questo stiamo lavorando alla pubblicazione di un libro di testimonianze e alla produzione di un docufilm”.

Inaugurazione e orari

Inaugurazione: sabato 6 settembre 2025, ore 18.00 – ingresso libero.

Orari di apertura:

Lunedì – Venerdì: 17:00 – 22:30

Sabato, domenica e lunedì 8 settembre: 11:00 – 13:00 / 17:00 – 22:30

Il progetto culturale “Fuoco! Pistonieri, armati di valori”

Il cinquantesimo anniversario rappresenta un traguardo storico per i Pistonieri Santa Maria del Rovo. Oltre 750 associati hanno contribuito alla vita del sodalizio, accompagnando intere generazioni in un cammino di tradizioni, esperienze e fede.

Questa ricorrenza diventa l’occasione per preservare e trasmettere un patrimonio unico che ha plasmato non solo l’associazione, ma l’intero movimento storico-folkloristico cavese.

La tradizione dello sparo

Documentata fin dal 1700, la tradizione vede i gruppi di “sparatori” sfilare tra le vie del borgo porticato e celebrare lo sparo del pistone durante la Festa di Montecastello. Un rito tramandato di padre in figlio che, negli ultimi cinquant’anni, ha dato vita al movimento folkloristico degli archibugieri cavesi.

Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo

L’associazione Pistonieri-Archibugieri Santa Maria del Rovo APS ETS celebra nel 2025 i suoi 50 anni con un programma di eventi e iniziative culturali. Ogni attività sarà occasione per raccontare la storia dell’associazione e trasformare la memoria individuale in patrimonio collettivo.

Il sodalizio aderisce alla Rete di Cooperazione degli Itinerari Europei dell’Imperatore Carlo V, riconosciuta dal Consiglio d’Europa, con l’obiettivo di promuovere gli itinerari come risorsa turistica, culturale ed economica.