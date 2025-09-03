Università degli Studi di Salerno, Congresso del Comitato Europeo di Storia dello Sport: sessione plenaria al Campus di Fisciano

di Redazione ZON

Vittime del calcio, la dittatura Argentina e i desaparecidos di Boca Junior e River Plate

Oggi al campus di Fisciano una sessione plenaria sul tema, presieduta dalla professoressa Rosa Maria Grillo, nell’ambito del Congresso del Comitato Europeo di Storia dello Sport.

Il tema dell’incontro

La dittatura militare argentina e i desaparecidos affiliati al Boca Junior e al River Plate saranno al centro del dibattito nell’ambito del 28° Congresso del Comitato Europeo di Storia dello Sport, dedicato a “The Narrative of Sports. Themes, Stories, Authors, Perspectives”.

Relatori e ospiti

La sessione plenaria – presieduta dalla professoressa Rosa Maria Grillo, già Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e Ordinario di Lingua e Letteratura ispano-americane presso l’Università di Salerno – avrà come protagonisti i professori Oscar e Angel Claudio Marasca, Gustavo Veiga, Rodrigo Daskal, Alejandro Veiga e Walter Bosisio.

I numeri della tragedia

Gli ultimi dati aggiornati (2019) parlano di 220 atleti assassinati o scomparsi e di centinaia di soci di club e tifosi vittime del terrorismo di stato durante l’ultima dittatura in Argentina (1976-1983).

Negli ultimi decenni, le istituzioni sportive – in particolare quelle calcistiche – hanno iniziato a onorare la memoria delle vittime, promuovendo una politica di comunicazione che coinvolge anche le organizzazioni per i diritti umani, nel segno della memoria, verità e giustizia.

I club come spazi di memoria

In Argentina i club non sono solo luoghi sportivi, ma veri e propri spazi di cultura e memoria. Sono associazioni civili senza scopo di lucro, con carattere democratico: i soci sono i “proprietari” e i club rappresentano parte del capitale sociale della comunità.

Diritti umani e impegno sociale

Per decenni tifosi e soci hanno svolto attività legate ai diritti umani. Molti club hanno istituito ufficialmente commissioni dedicate, come il Club Atlético River Plate, la cui Commissione per i diritti umani porta avanti iniziative su memoria, verità e giustizia, oltre a interventi sui cosiddetti “nuovi” diritti umani.

Conseguenze e politiche sociali

Le conseguenze della dittatura si intrecciano con politiche di genere, lo sport come diritto umano, l’assistenza sociale nelle aree più povere e indigenti e con un sistema educativo che ha dato vita a scuole, istituti universitari e persino università sportive interne ai club.

Il Boca Juniors, uno dei club più popolari, ha reso omaggio alla memoria dei suoi soci e tifosi defunti, sviluppando anche un programma di sensibilizzazione sociale rivolto a scuole e famiglie.

Date del congresso

Il congresso si svolgerà nelle aule del Disuff del Campus di Fisciano da oggi, 3 settembre, fino a venerdì.