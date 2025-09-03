Cava de’ Tirreni, “E…state con noi”: la campagna itinerante sulla sicurezza stradale della Polizia di Stato

di Redazione ZON

Nella serata del 30 agosto, nel cuore della movida cittadina, la Polizia di Stato, con il suo ufficio mobile e la Lamborghini, ha attirato decine di cittadini e turisti che si sono fermati a discutere di sicurezza stradale con gli agenti. Grazie alla presenza del tappeto interattivo, visitatori di ogni età hanno potuto sperimentare in sicurezza gli effetti sulla capacità di guida di alcol e sostanze stupefacenti.

L’iniziativa è proseguita nella notte, con i controlli mirati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, condotti dalle pattuglie della Polizia Stradale di Salerno e Angri, che hanno sottoposto a controllo 35 persone. Inoltre, con l’ausilio del laboratorio mobile, in grado di effettuare esami di secondo livello per la rilevazione immediata di sostanze stupefacenti, è stata accertata la positività a cannabinoidi, oppiacei e cocaina da parte di 5 conducenti per i quali è scattata la denuncia all’A.G. competente con sospensione della patente e sequestro del veicolo per la successiva confisca. Nei medesimi controlli sono state inoltre ritirate 7 patenti per guida in stato di ebbrezza.

La Polizia Stradale si impegna quotidianamente nell’azione di sensibilizzazione degli utenti della strada sui comportamenti che causano incidenti, non solo attraverso l’attività di vigilanza, ma anche con campagne finalizzate a promuovere la sicurezza stradale, che rappresentano un’occasione di confronto con i cittadini, utili per rafforzare la fiducia e diffondere la cultura della sicurezza stradale quali sono i comportamenti corretti durante la marcia, il rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica, il divieto di utilizzo del cellulare durante la guida, e le manovre più pericolose da evitare per tutelare la propria incolumità, quella dei passeggeri e degli altri utenti della strada.