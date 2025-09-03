Mercato San Severino, la scuola di Ciorani ad impatto quasi zero: ultimati i lavori di efficientamento energetico

di Redazione ZON

Una bella notizia che arriva a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, per una Mercato S.Severino sempre più ecosostenibile.

A cominciare dalla rete degli edifici scolastici, posizionati in cima alla programmazione di riqualificazione energetica per consegnare man mano agli alunni, al corpo docente ed al personale tecnico-amministrativo ambienti sani, manutenuti in maniera efficace e capaci di approvvigionarsi autonomamente di energia pulita e naturale.

«È ciò che abbiamo fatto alla Scuola ‘Sant’Alfonso Maria De Liguori’ di Ciorani – spiega il Sindaco Antonio Somma – dove l’intervento appena concluso -costato circa 210mila euro, interamente finanziati da fondi CSE- ha permesso di installare nuovi infissi e nuove pompe di calore, con l’aggiunta di un impianto fotovoltaico che, una volta a regime, andrà a ridurre i consumi energetici grazie al naturale approvvigionamento solare da parte dei pannelli».

Lo stanziamento ministeriale ha finanziato tutta una serie di interventi finalizzati ad ottimizzare la performance energetica negli edifici di proprietà pubblica, riducendo consumi e manutenzione, da un lato, e migliorando la resa, dall’altro.