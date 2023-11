Agropoli, viola le prescrizioni del giudice: arrestato 36enne

di Rita Milione

L’11 novembre u.s., i Carabinieri della Stazione di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania (SA), su richiesta di questa Procura, nei confronti di un 36enne domiciliato ad Agropoli.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Padula, avrebbe violato, così come accertato dai Carabinieri, le prescrizioni del Giudice allontanandosi dal proprio luogo di residenza. L’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Vallo della Lucania.