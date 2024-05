Le Vibrazioni, addio a Giulia, la musa di “Dedicato a Te”

di Riccardo Manfredelli

E’ morta a 46 anni dopo una lunga malattia Giulia Tagliapietra, musa del brano “Dedicato a Te” che nel 2003 ha lanciato sul mercato discografico Le Vibrazioni. Lo ha annunciato, nel corso di un recente live a Casarano nel Leccese, il frontman del gruppo Francesco Sarcina.

«Ora più che mai Giulia è parte di una lucente armonia, lasciando armonia e immensità nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla», ha scritto Sarcina in un lungo e commosso post sui social. Lui e Giulia si erano conosciuti e innamorati da giovanissimi, poi la ricerca di un posto al sole nel mondo della musica per sé e per il suo gruppo li ha allontanati, senza mai tuttavia mettere in discussione il forte e profondo sentimento di amicizia che li legava. Giulia viveva a Milano, professione gemmologa, era sposata e madre di due bambini. L’ultimo pensiero di Francesco Sarcina è proprio per loro che «perdono una giovane moglie e una madre splendida e amorevole. E se io non riesco a trattenere le lacrime per il dolore che provo», conclude il leader de Le Vibrazioni, «non oso immaginare la sua famiglia. Famiglia che amo e amerò per sempre come ho sempre amato Giulia».