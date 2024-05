Oroscopo Paolo Fox venerdì 24 Maggio 2024: Toro nervoso

Un evento improvviso può cambiare il corso della giornata, sicuramente in meglio.

Torna l’amore e non solo nei pensieri. Sarai pronto a capire, a perdonare: ritornano passioni.

Venere non è più contraria e i sentimenti sono premiati. Nel pomeriggio potrai risolvere una questione a cui tieni.

Sarai in grado di risolvere un problema. La Luna ti sta aiutando.

Potrai vincere una piccola sfida in questo momento: credi in te stesso.

Acquario

Oggi non puoi aspettarti tutto e subito. Rifletti, hai bisogno di capire come muoverti in futuro.