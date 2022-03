Anticipazioni Un posto al sole: puntata del 14 Marzo

In arrivo le anticipazioni di Un posto al sole: in onda questa sera alle 20.45 su RaiTre, ecco cosa succederà ai protagonisti. Nelle scorse puntate, Renato ha fatto di tutto per impedire la partenza del nipote per Berlino. Niko era preoccupato per il futuro di suo figlio. In ospedale la situazione tra Rossella e Virginia si era fatta molto tesa.

Virginia è ossessionata dall’ ex marito e questo comportamento irrita fortemente l’altra. Intanto, Chiara è oppressa dalle pressioni di Lara e Roberto, che insistono sempre di più per l’acquisizione delle azioni e per la vendita dell’hotel di sua proprietà.

Un posto al sole: anticipazioni 14 Marzo

Dopo uno scontro con Ornella per via di Patrizio, Raffaele ed Elvira passano una serata insieme che prende una piega inaspettata. Nunzio è alle prese con l’abito giusto da indossare per un evento mondano con Chiara, Marina e Fabrizio tornano a Napoli e scopriamo che il rapporto tra i due ha subito degli importanti cambiamenti e il ritorno della donna scatena la gelosia di Lara.

Raffaele si trova a dover gestire i sensi di colpa mentre Ornella cerca di mediare fra lui e Patrizio, che però deve affrontare il problema Samuel. Marina è in difficoltà con Fabrizio e la differenza sociale tra Nunzio e Chiara si fa sempre più evidente.