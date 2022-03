Anticipazioni Un posto al sole: puntata del 10 marzo 2022

Un posto al sole, la famosissima soap opera che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Raitre, sta per arrivare con un’altra sorprendente puntata. Siete curiosi di sapere che cosa accadrà questa sera? Ecco, a voi, le anticipazioni di Un posto al sole.

Anticipazioni Un posto al sole: Renato e Niko ai ferri corti

Il destino di Jimmy è davvero incerto. Renato entra in scena e fa di tutto per difendere nipote, impedendo che parta per Berlino con sua madre. Niko è preoccupato per il futuro di suo figlio, ma cerca di mantenere la calma e di dare l’ultima parola a Jimmy. Renato, nel frattempo, propone una soluzione pratica, cercando di dare una mano effettiva a tutta la famiglia ma Niko non reagirà bene. Litigheranno oppure troveranno un compromesso?

La tensione inarrestabile tra Virginia e Rossella

Nel frattempo, in ospedale la situazione tra Rossella e Virginia è molto tesa. Il conflitto tra le due donne è altissimo e sta giungendo al culmine. Virginia è ossessionata dall’ ex marito e questo comportamento irrita fortemente l’altra. Intanto, Chiara è oppressa dalle pressioni di Lara e Roberto, che insistono sempre di più per l’acquisizione delle azioni e per la vendita dell’hotel di sua proprietà.

Anticipazioni Un posto al sole: Patrizio andrà via da Napoli?

Patrizio si trasferirà a Barcellona? Ormai è stanco di ogni cosa, Il Vulcano non gli permette di esternare tutta la sua inventiva e si sente costantemente infelice ed incompleto. Da quando si è separato da Clara ha perso ogni tipo di serenità possibile. Cosa accadrà? Patrizio avrà mai il coraggio di ritrovare se stesso e di lasciare Napoli? Cosa si agita nella sua mente e nel suo cuore? Lo scopriremo tra pochissime ore. Non mancate!