Anticipazioni Un Posto al Sole, puntata del 4 Marzo

Anticipazioni Un Posto al Sole. Dietro la decisione di Micaela di portare Jimmy via con sé sembra celarsi un segreto che la ragazza non ha ancora mai confessato a nessuno. Quali saranno le sue intenzioni? Il bambino può essere in pericolo?

Intanto, cresce l’insoddisfazione di Patrizio sul lavoro, mentre Katia metterà Nunzio di fronte una spiacevole realtà.

Le Anticipazioni Un Posto al Sole ci rivelano che il buon cuore del Cammarota e l’amore che lui prova per Chiara, potrebbero portarlo ad avere grossi problemi con sua madre.

Non ci resta che aspettare la puntata sempre in diretta stasera alle 20 e 45 su Rai 3.