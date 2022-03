Anticipazioni Grande Fratello vip news, ecco cosa accadrà nel pomeridiano

Anticipazioni Grande Fratello Vip news. Il Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli. Pochi appuntamenti serali ancora, e verrà decretato il nuovo vincitore di questa edizione. Ma cosa accadrà durante l’appuntamento pomeridiano di oggi, 4 marzo? Scopriamo tutte le anticipazioni del programma.

La puntata sarà sicuramente incentrata sull’accesa discussione tra Davide e Lulù, una delle finaliste del gioco. Il concorrente ieri ha rischiato più volte di uscire dalla casa, prontamente aiutato dal pubblico. Ora però è di nuovo in nomination, insieme a Jessica e Miriana. Verrà salvato anche questa volta? Cosa dobbiamo aspettarci dagli inquilini della casa, che stanno operando una sorta di ostracismo nei suoi confronti?

Inoltre, nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip, l’attenzione sarà ancora focalizzata sorelle Selassié, su Lulù e Jessica. Pare che Lulù non abbia gradito le parole espresse da sua sorella, che ora sta imparando ad amare anche se stessa. Lulù ha inoltre ammesso che resterà in silenzio, per evitare ulteriori polemiche. Si risolveranno i dissapori tra le due? E soprattutto, riusciranno entrambe ad arrivare alla finale?

La prossima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda il 7 marzo, in prima serata su Canale 5. Attualmente, i vip in nomination risultano essere Davide, Jessica e Miriana. Chissà chi riuscirà anche questa volta a scampare all’eliminazione.