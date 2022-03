Ucraina, salvadanai in tutti i negozi nel salernitano

Salvadanai in tutti gli esercizi commerciali, chiese, scuole ed uffici pubblici per una raccolta fondi a tappeto in segno di solidarietà alla popolazione Ucraina. “Aiutiamo chi ha bisogno”: questa la frase apposta sulle decine e decine di salvadanai che in queste ore addetti del Comune stanno distribuendo nelle edicole, ristoranti, pizzerie, aziende agricole, opifici industriali, uffici pubblici e privati presenti sul territorio comunale del centro agricolo-commerciale del Vallo di Diano.

“Siamo certi che i nostri concittadini – dichiara il sindaco di Sassano, Domenico Rubino – aderiranno in massa a questa iniziativa. I fondi che raccoglieremo saranno destinati soprattutto ai bambini ucraini provati da questo atroce conflitto bellico”. Nei giorni scorsi a Sassano sono stati raccolti medicinali e beni di prima necessità da parte dei ragazzi del locale Forum dei Giovani, materiale già consegnato ed in viaggio verso l’Ucraina.

Nono giorno di guerra

Continua il terrore in Ucraina, dove le truppe russe hanno attaccato e preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia: la più grande centrale nucleare d’Europa che rifornisce quasi metà dell’energia nucleare ucraina. I leader europei e la Casa Bianca intanto vanno avanti sulla strada delle sanzioni sempre più dure nei confronti della Russia e di Putin che non intende fermare l’offensiva sull’Ucraina.