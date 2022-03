Uomini e Donne: le anticipazioni di oggi 4 marzo

Ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Il programma, in onda dal lunedì al venerdì è incentrato sulle relazioni tra i concorrenti, che si dividono rispettivamente in tronisti e corteggiatori per la versione classica, mentre sul trono over siedono le dame e i cavalieri.

Partiamo da questi ultimi. Sicuramente, dopo la breve pausa dallo studio, si tornerà a parlare di Gemma Galgani, la regina indiscussa del trono over. La dama di Torino è attualmente senza pretendenti, ma non perde le speranze. Tutt’altro, nella scorsa puntata, è stato trasmesso un video con lei come protagonista, in cui ha svelato come trascorrerebbe una giornata con il suo ipotetico fidanzato. Insomma, la dama più sfortunata di Uomini e Donne, non si abbatte, e continua la sua ricerca del suo principe azzurro.

Intanto, continuano le discussioni tra Ida Platano e Alessandro. Pare che la coppia, travolta da numerosi dubbi, faccia fatica a decollare. Proprio nella puntata di ieri, Ida, dopo aver concesso l’esclusiva al cavaliere, non vedendolo convinto, ha deciso di fare un passo indietro lasciando in lacrime lo studio. Sembrava dunque intenta a troncare la frequentazione; ma il cavaliere Alessandro l’ha seguita. Cosa sarà successo dietro le quinte di Uomini e Donne? Lo scopriremo soltanto tra qualche ora.