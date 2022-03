Space Cowboy: in uscita il nuovo album di Tommaso Paradiso

Esce oggi, Venerdì 4 marzo esce Space Cowboy, il nuovo album di Tommaso Paradiso, il primo da solista, al quale seguirà l’omonimo tour, riprogrammato nei teatri a partire dal 25 marzo 2022.

Space Cowboy, prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.) è un disco che, nato durante la pandemia, rivela a cuore aperto l’esperienza attraversata e i pensieri che si sono susseguiti, in un dialogo intimo con l’ascoltatore.

Paura, solitudine, la ricerca di un nuovo centro, uno spiraglio di serenità, in Space Cowboy Tommaso descrive attraverso la sua sensibilità gli stati d’animo che lo hanno accompagnato nella scrittura. A questo si somma un dualismo personale con cui l’artista ama definire se stesso, il cowboy dello spazio, “Sono solo un vaccaro che ama guardare il cielo, Sono solo, Uno Space Cowboy” che rivela un aspetto della sua personalità più legato alla concretezza, alla terra, alla natura a cui si unisce un lato più sognante, onirico.

L’amore, la libertà, una genuina italianità, la nostalgia, un senso di incertezza, ma anche il desiderio di spegnere l’odio sterile e i conflitti social, di vivere una vita che lasci spazio all’umanità vera sono temi ricorrenti nell’esistenza dell’autore e sono il motore che ha portato a compimento queste undici tracce a partire dalla title track, manifesto dell’album. Da Guardarti andare Via fino a Sulle Nuvole si ha la sensazione di ripercorrere, come in un viaggio, la più profonda intimità di Tommaso Paradiso che, con Space Cowboy, prende forma in arrangiamenti, accordi e testi. Le canzoni, come se fossero una serie di fotografie, rivelano ciascuna un lato dell’artista dando allo stesso tempo una visione completa della sua identità artistica.

Nel disco si ritrova la tradizione malinconico-romantica di Tommaso, affiancata da alcune canzoni uptempo e due pezzi rock. Il suo legame con la scena italiana è dettato, in questo caso, anche dalla title-track Space Cowboy in cui si fa riferimento a luoghi, temi e canzoni propriamente italiane: Tu vuo’ fa’ l’americano ma nel cuore c’hai Vasco. Un disco che si apre con un pianoforte e, quasi a chiusura di un cerchio, si conclude con una chitarra, elementi tipici dello stile di Paradiso, che non manca però di mostrare il suo desiderio di sperimentare, come per la traccia Amico Vero che vede la partecipazione di Franco 126.

Space Cowboy, anticipato dai singoli Magari No (disco d’oro), La Stagione del Cancro e del Leone, Lupin, e Tutte Le Notti, sta in equilibrio fra la parte più profonda e poetica del cantautore e l’irriverenza trascinante di brani più scanzonati. Un dualismo anche musicale, in cui sintetizzatori anni ‘80 e suoni duri di basso e batteria si contrappongono per richiamare quel rapporto tra cielo e terra, tra concreto e astratto che in Space Cowboy vivono in armonia.

Il 26, 27 e 28 Aprile uscirà nelle sale Sulle Nuvole, il primo film da regista di Tommaso Paradiso, storia d’amore e musica che vede come protagonisti gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Cinemaundici.

Dal 25 marzo partirà lo Space Cowboy Tour, prodotto e organizzato da Vivo concerti. Gli show saranno riposizionati su più date e nei teatri per garantire la massima sicurezza in ottemperanza alle norme vigenti sulla capienza richiesta in merito agli spettacoli dal vivo.

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore che proporrà dal vivo le canzoni del nuovo album Space Cowboy, anticipato dalle uscite di Lupin, La Stagione del Cancro e del Leone, e dai singoli Tutte Le Notti e Magari No (disco d’oro). Non mancheranno naturalmente in scaletta tutti i più grandi successi della sua carriera, da Completamente (triplo platino) a Riccione (quadruplo platino), fino a Ricordami (disco di platino), Ma Lo Vuoi Capire (disco d’oro), I nostri Anni (disco d’oro) e Non avere Paura, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche (FIMI/Gfk, Spotify, Airplay EarOne, iTunes e Apple Music) e certificato triplo disco di platino.

Di seguito, ecco tutte le date dello Space Cowbou tour di Tommaso Paradiso:

Venerdì 25 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Sabato 26 marzo 2022 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Martedì 29 marzo 2022 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Giovedì 31 marzo 2022 || Bari @ Teatro Team

Venerdì 1 aprile 2022 || Bari @ Teatro Team

Lunedì 4 aprile 2022 || Torino @ Teatro Colosseo

Martedì 5 aprile 2022 || Torino @ Teatro Colosseo

Giovedì 7 aprile 2022 || Bologna @ Teatro EuropAuditorium

Venerdì 8 aprile 2022 || Bologna @ Teatro EuropAuditorium

Martedì 12 aprile 2022 || Firenze @ Teatro Verdi

Mercoledì 13 aprile 2022 || Firenze @ Teatri Verdi

Venerdì 15 aprile 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Sabato 16 aprile 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Giovedì 21 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione

Venerdì 22 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione

Giovedì 28 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione

Venerdì 29 aprile 2022 || Roma @ Auditorium Conciliazione

Mercoledì 4 maggio 2022 || Milano @ Teatro degli Arcimboldi

Domenica 21 agosto 2022 || Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al CastelloVenerdì 26 agosto 2022 || Taormina (ME) @ Teatro Antico

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date. Sarà possibile consultare il sito www.vivoconcerti.com per verificare la corretta riassegnazione dei biglietti in proprio possesso e per informazioni riguardanti la procedura da seguire.