Caro carburanti, prezzi in salita

Caro Carburanti: il prezzo medio della benzina ha raggiunto i 2,024 euro/litro contro i 2,015 di ieri, mentre il diesel servito aumenta a 1,904 euro/litro contro i 1,895 di ieri, con punte fino a 1,974 euro/litro negli impianti più cari. L’ennesimo rincaro di questi giorni. Rincari che inevitabilmente si riflettono anche sulle auto a gas: il GPL servito è a 0,821 euro/litro, mentre il metano servito ha raggiunto i 1,795 euro/kg. A far oscillare i numeri è anche la guerra in Ucraina, che potrebbe far perdere molti soldi all’Italia, come vi abbiamo anticipato qui, e che ha già avuto forti ripercussioni sulle materie prime.

I prezzi medi dei carburanti in autostrada

Benzina: self service 1,968 euro/litro – servito 2,188 euro.

Gasolio self service 1,856 euro/litro – servito 2,086 euro.

Gpl 0,933 euro/litro,

Metano 2,053 euro/kg,

Gnl 2,139 euro/kg.

I prezzi medi in strada