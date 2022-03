Vostro Onore: anticipazioni puntata del 21 Marzo

Dopo il grandissimo successo delle scorse puntate, è in arrivo l’episodio finale di Vostro Onore, in onda lunedì 21 Marzo su Italia 1. Abbiamo lasciato Vittorio e Matteo più uniti che mai nel ricordo di Linda, moglie e madre scomparsa troppo presto. L’Avvocato Pagani ha nascosto Salvatore, gravemente ferito, nella sua casa al lago mentre Chiara, colpita da un malore a scuola, viene portata in ospedale.

Il nuovo legal drama della Rai è tratto dalla serie israeliana “Kvodo” e dall’americana “Your Onor”. Quest’ultima è arrivata su Sky Atlantic nel 2020, con protagonisti Bryan Cranston e Hunter Doohan. Se la versione italiana dovesse seguire pedissequamente le altre versioni, allora, nonostante le bugie del padre, Adam (corrispettivo del nostro Matteo) viene ucciso per errore.

A sparare è Eugene (Benjamin Flores Jr.) che vuole vendicare il fratello Kofi (Lamar Johnson), messo in mezzo per salvare Adam e ucciso da Carlo.

In Kvodo, invece, il giovane Shai (Erez Oved) decide di costituirsi e pagare il proprio debito con la giustizia; l’incidente iniziale non era stato casuale e Shai aveva investito di proposito il membro del clan colpevole di aver violentato sua madre. Insomma, per scoprire le sorti del nostro Vittorio Pagani e del figlio non resta che attendere l’ultima puntata.