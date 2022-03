La Pupa e Secchione Show: da domani al via la nuova edizione

Domani, Martedì 15 Marzo, avrà inizio una nuova edizione de “La Pupa e il Secchione Show”, in prima serata su Canale5 . Il programma verrà condotto da Barbara D’Urso, la quale sarà in compagnia dei giudici Federico Fashion Style, Antonello Elia e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge.

Per quanto riguarda il cast de “La Pupa e il Secchione Show”, al momento i nomi confermati sono quelli di:

P aola Caruso

Francesco Chiofalo

Aristide Malnati

Vera Miales

Lorenzo Orsini

Gianmarco Onestini

Mila Suarez

Nicolò Scalfi

Flavia Vento

Tuttavia, sono recentemente trapelate delle ultime novità per quanto riguardo il cast di questa nuova edizione de “La Pupa e il Secchione Show”. Sembra infatti che un possibile concorrente del programma possa essere Denis Dosio, un giovane influencer che, in passato, ha anch’egli partecipato al Grande Fratello Vip, per poi venire eliminato dalla trasmissione dopo aver pronunciato una bestemmia.

Infatti, Denis Dosio ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram una foto. Fin qui nulla di strano, se non fosse che nell’immagine è possibile intravedere la camera d’albergo in cui si trova Dosio, che è praticamente simile a quella di Francesco Chiofalo. Immediatamente, è subito scattato il dubbio se anche Dosio sia un nuovo partecipante di questa nuova edizione de “La Pupa e il Secchione Show”, costretto a stare in isolamento per poter seguire il rigido protocollo delle misure anti-contagio e, di conseguenza, prendere parte al programma.

Tale hotel in questione ha accolto anche Gianmarco Ostini, arrivato oggi a destinazione. Resta quindi da vedere se farà una quarantena di sole 48 ore per prevenzione o se la sua comparsa a “La Pupa e il Secchione Show” sarà rimandata.