Andrea Pirlo: l’allenatore si è sposato per la seconda volta

Andrea Pirlo, attuale allenatore della Juventus, si è recentemente sposato a Torino con Valentina Baldini, sua compagna da circa otto anni. I due si sono conosciuti per la prima volta al Torino golf Club nel lontano 2014 e da allora sono stati inseparabili. La loro relazione è poi culminata con l’arrivo dei due figli gemelli, Tommaso e Leonardo, nati nel 2017a New York.

A lanciare per primo l’indiscrezione è stato il settimanale Chi: “Andrea Pirlo e la compagna Valentina Baldini si sono sposati ieri a Torino. Una cerimonia molto intima e riservata quella dell’ex campione e allenatore bianconero. L’amore tra i due è esploso nel 2014, anno in cui Pirlo si è separato dalla precedente moglie, Deborah Roversi, dalla quale ha avuto due figli. Dalla neo moglie, Pirlo ha altri due figli, gemelli, nati a New York nel 2017.“

Per Andrea Pirlo si tratta del secondo matrimonio. Infatti, l’allenatore è convolato in precedenza a nozze con Deborah Roversi, da cui ha poi avuto due figli.

Visto il carattere privato ella coppia, non si sono riuscite ad avere molte foto della cerimonia, che sembra però sia stata estremamente intima e alla presenza di pochi invitati scelti. Dopo otto anni di relazione, la coppia è ora pronta a questo nuovo capitolo della loro vita.