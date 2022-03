Diffidati e squalificati del 29esimo turno di Serie A

Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti i diffidati e gli squalificati delle 20 squadre di Serie A. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimo turno di campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Tieni d’occhio la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore.

ATALANTA

SQUALIFICATI DE ROON -1 giornata – Salta Genoa DIFFIDATI ZAPPACOSTA

BOLOGNA

SQUALIFICATI THEATE 1 giornata – Salta Fiorentina DIFFIDATI SANSONE

ARNAUTOVIC

SORIANO

CAGLIARI

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI STROOTMAN

ALTARE

LOVATO

MARIN

EMPOLI

SQUALIFICATI DIFFIDATI PARISI

MARCHIZZA

TONELLI

ZURKOWSKI

FIORENTINA

SQUALIFICATI BONAVENTURA – 1 giornata – Salta Bologna DIFFIDATI CASTROVILLI

AMRABAT

ODRIOZOLA

GENOA

SQUALIFICATI ROVELLA 1 giornata – Salta Atalanta

1 giornata – Salta Atalanta STURARO 1 giornata – Salta Atalanta DIFFIDATI BIRASCHI

PORTANOVA

INTER

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI LAUTARO MARTINEZ

VIDAL

JUVENTUS

SQUALIFICATI BERNARDESCHI 1 giornata- Salta Sampdoria DIFFIDATI MORATA

VLAHOVIC

LAZIO

SQUALIFICATI MARUSIC 1 giornata – Salta Venezia DIFFIDATI LUIZ FELIPE

PEDRO

ZACCAGNI

MILAN

SQUALIFICATI HERNANDEZ 1 giornata – Salta Empoli DIFFIDATI BRAHIM DIAZ

ROMAGNOLI

NAPOLI

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI ANGUISSA

DEMME

KOULIBALY

OSIMHEN

RRAHMANI

ROMA

SQUALIFICATI KUMBULLA 1 giornata – Salta l’Udinese

1 giornata – Salta l’Udinese MKHITARYAN -1 giornata – Salta l’Udinese DIFFIDATI PELLEGRINI

ZANIOLO

SALERNITANA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI BONAZZOLI

MAZZOCCHI

OBI

SAMPDORIA

SQUALIFICATI MURRI 1 giornata – Salta Juventus DIFFIDATI EKDAL

RINCON

SASSUOLO

SQUALIFICATI DIFFIDATI CHIRICHES

FERRARI

FRATTESI

MULDUR

SPEZIA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

TORINO

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI BUONGIORNO

DJIDJI

OLA AINA

POBEGA

UDINESE

SQUALIFICATI WALACE 1 giornata – Salta Roma DIFFIDATI SOPPY

MOLINA

PEREZ

PEREYRA

VENEZIA

SQUALIFICATI ARAMU 1 giornata – Salta Lazio DIFFIDATI AMPADU

CALDARA

HEYMANS

KIYINE

VACCA

HELLAS VERONA