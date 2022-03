Salernitana ad un bivio: la sfida col Sassuolo può essere decisiva

Per la Salernitana la corsa salvezza si fa sempre più complicata. Dopo la sonora sconfitta rimediata contro l’Inter sul prato di San Siro, preceduta dal pareggio casalingo con il Bologna, i granata non possono più permettersi passi falsi. Ormai l’imperativo è vincere. A prescindere dai pronostici, a prescindere dall’avversario. Ecco perché la prossima giornata di campionato, che mette di fronte alla Salernitana il Sassuolo di Dionisi, potrebbe rivelarsi determinante per la lotta salvezza.

Se gli uomini di Davide Nicola, infatti, non dovessero vincere contro il Sassuolo allora diventa difficile immaginare di poter conquistare la permanenza in Serie A contro squadre come Juventus, Roma, Fiorentina o Atalanta. Vero è, d’altra parte, che il calcio è imprevedibile e che la Salernitana ha già dimostrato di saper stupire conquistando un meritato pareggio contro il Milan capolista. Ma per le condizioni in cui si trova la Salernitana non si può certo sperare nella fortuna. Al contrario bisogna dare il tutto per tutto in quelle sfide che sulla carta sono più facili. Il Sassuolo non è certo una squadra di poco valore, ma è tra le avversarie più abbordabili che i granata affronteranno fino al termine della stagione.

Come scenderanno in campo i granata?

Nicola dovrà dunque infondere coraggio e determinazioni ai suoi calciatori per portare a casa i tre punti tra le mura amiche dello Stadio Arechi. L’allenatore della Salernitana dovrà però fare i conti anche con il problema infortuni. Per la partita contro il Sassuolo, infatti, sono in dubbio due tra gli elementi che hanno reso meglio fino a questo punto: Ranieri e Mazzocchi. Se i due terzini non dovessero recuperare, allora Nicola potrebbe pensare di optare per un 3-4-1-2 con Dragusin, Fazio e Gyomber in difesa. Gli esterni del campo sarebbero affidati a Zortea e Ruggeri (se quest’ultimo sarà in grado di giocare dal primo minuto dopo l’infortunio patito).

Da valutare anche la possibilità che Nicola scelga di schierare la difesa a quattro con Fazio e Dragusin centrali, Zortea terzino destro e Veseli o Gagliolo adattati nel ruolo di terzino sinistro. In ogni caso la zona centrale del campo dovrebbe essere affidata a Lassana Coulibaly, Radovanovic e Kastanos/Ederson. In avanti, invece, ci saranno Djuric e Bonazzoli supportati da Verdi schierato sulla trequarti.