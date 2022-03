Oroscopo di Paolo Fox Martedì 15 Marzo 2022: Gemelli agitato

Ariete La vostra settimana è partita decisamente bene per cui dovreste approfittare di questo cielo favorevole per risolvere problemi del passato rimasti in sospeso e per recuperare un po’ di serenità.

Toro Cercate di arginare le tensioni sorte in amore, forse dovrete trovare il coraggio di fare chiarezza con il partner e capire ciò che volete. Il lavoro procede bene anche se sentite il bisogno di ricevere qualche gratificazione maggiore.

Gemelli La giornata di oggi potrà essere un po’ agitata per voi nati del segno, potreste anche ritrovarvi nel mezzo di qualche spiacevole polemica. Cercate di non demordere perché con la primavera le cose andranno meglio.

Cancro Qualcosa di bello potrebbe arrivare molto presto, forse una nuova opportunità lavorativa o un trasferimento in un’altra città. In amore non ci sono grandi novità al momento.

Leone Complice una bellissima Luna nel segno, sarete ammirati da tutti. State attraversando un grande momento di rivoluzione sul lavoro anche se per ora non avete ancora ottenuto i successi sperati.

Vergine Da qualche giorno percepite un certo disagio, una certa tensione nell’aria, per cui vi converrà reagire con la testa e non istintivamente. Pianificate la strategia giusta per affrontare un problema sul lavoro.

Bilancia Oggi pomeriggio la Luna toccherà il vostro segno per cui si prevedono belle emozioni in arrivo e possibili incontri piacevoli. Sono in arrivo delle novità sul lavoro: coltivate le idee di questo periodo, potrete avere successo.

Scorpione Sul lavoro avete Mercurio favorevole e sarebbe un peccato non sfruttarlo per esempio per affrontare le questioni in sospeso. Anche in amore le cose procedono decisamente meglio.

Sagittario In amore oggi è un giorno interessante e piacevole: Luna ancora attiva. Sul lavoro siete più ottimisti, attenzione alle spese. Sono in arrivo incontri interessanti per cui cercate di approfittare di questa fase favorevole.

Capricorno Torna la concentrazione sul lavoro anche grazie all’influsso positivo di Giove nel segno. Sole, Mercurio e Venere sono in aspetto favorevole per cui possibili passi in avanti nel lavoro e potrete ottenere anche qualche vantaggio.

Acquario Lasciatevi alle spalle le incomprensioni di inizio mese e cercate di ripartire in amore. In ambito professionale non mancano le perplessità. Nelle prossime settimane però potrebbero arrivare delle novità.